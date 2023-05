Babiš dostal kvůli Orbánovi důtku

Vedení evropské strany se chce co nejrychleji s vedením ANO spojit a vyjasnit si s ním jeho „závazek k základním liberálním hodnotám a poslání strany ALDE“. Zjištění a návrh doporučení má poté dostat na stůl rada ALDE, což je hlavní výkonný orgán evropské strany.

Reakci Andreje Babiše Seznam Zprávy zjišťují. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová jeho vystoupení v Budapešti, kvůli kterému ALDE prověřování spustilo, hájí: „Těm lidem, kteří pro to zvedli ruku, bych doporučila, aby si ten projev poslechli. Očividně to totiž neudělali. Předpokládám, že by se pak pravděpodobně chytili za nos, protože v něm nic kontroverzního nebylo.“