Britští špioni odtajnili, komu všemu vidělo Rusko v době invaze do kuchyně

Londýn odtajnil, že britští odborníci na kybernetickou bezpečnost pomáhají Ukrajině od samého začátku ruské invaze. Do práce se měli dát pouhých 35 minut od momentu, co ruské jednotky překročily ukrajinské hranice. Informovalo o tom britské ministerstvo zahraničí.

Podle britského deníku The Times, kterému vládní zprávu okomentovaly i zdroje z bezpečnostních kruhů, má Kreml na Ukrajině „pevně zakořeněnou a silnou kybernetickou zbrojnici“.

Británie do boje proti hackerům investovala od začátku invaze 6,4 milionu liber (182 milionů českých korun). Zapojilo se do něj Národní středisko kybernetické bezpečnosti (NCSC) spolu s nejmenovanými soukromými subjekty.

Ukrajinská ministerstva hackeři neinfikovali jen na dálku, ale i pomocí USB disků. To znamená, že Rusko mělo na ukrajinských ministerstvech své lidi s fyzickým přístupem k síti. Špioni měli ukrajinské sítě infikovat poté, co se je už jednou Ukrajině s pomocí Londýna podařilo vyčistit. Infikované USB disky a lidské špiony přímo na Ukrajině zmiňuje s odkazem na své zdroje i BBC.

Informace přišly nedlouho po zatím nepotvrzené zprávě britského bulvárního deníku The Mail on Sunday o údajném úspěšném napíchnutí soukromého mobilu britské ministryně Ruskem. Mělo jít o Liz Trussovou (psali jsme zde), která v době útoku byla ještě ministryní zahraničí ve vládě Borise Johnsona. Opoziční strany požadují nezávislé vyšetřování údajného hacknutí mobilu i úniku informace o něm do tisku.