Historické slyšení začíná. Česko čelí další žalobě kvůli klimatu

Šestičlenná skupina Portugalců ve věku od 11 do 24 let žaluje státy, že porušují jejich základní lidská práva, protože nepodnikají dostatečná opatření ke zmírnění klimatické změny. Skupina podporovaná neziskovou organizací Global Legal Action Network (GLAN) požaduje, aby tyto země zásadně snížily emise skleníkových plynů a donutily soukromé společnosti působící na jejich území, aby udělaly to samé na úrovni celých dodavatelských řetězců.