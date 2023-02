Hledání viníků. Turecko si vyšláplo na stavbaře, vydalo 113 zatykačů

Turecko k nedělnímu poledni hlásí více než 29 605 tisíc mrtvých a další desítky tisíc zraněných. Prvotní šok již ustoupil do pozadí a na scénu se místo něj dostává zoufalství i vztek. Jsou to právě tyto emoce, co přesouvá pozornost k otázce, kdo nese vinu za to, že lidé na podobnou událost nebyli lépe připraveni.