Komentář: Ukrajinská válka už má vítěze. Tureckého sultána

Byl to on, kdo v Kremlu pomohl vyjednat propuštění ukrajinských zajatců včetně bojovníků slavného pluku Azov, který je v ústech ruských propagandistů synonymem pro bandu nacistů. Ba co víc, Turecko teď hostí pět kyjevských velitelů , protože Moskva odmítla jejich návrat domů, kam prý smějí až po skončení invaze.

Kremelská invaze na Ukrajinu také ukázala, kdo ve skutečnosti vládne Černému moři. Když turecký prezident s pomocí OSN – nikoli naopak – dojednal dohodu o vývozu ukrajinského obilí do světových přístavů, Rusko nejprve souhlasilo, aby později od dohody s patřičným humbukem odstoupilo. Ucítilo vyděračský potenciál, protože jeho loďstvo by zřejmě opravdu bylo schopné Ukrajinu na moři izolovat.

Nynější Turecko také umně využívá nespokojenosti postsovětských republik s expanzivním Ruskem stejně jako lehkého opovržení, které k ekonomicky i vojensky neschopnému Kremlu chová Peking. Záhy po startu invaze došlo k novým úvahám o železniční cestě, která by spojovala Čínu s Evropou. Už letmý pohled na mapu naznačuje cíl projektu – snahu vyhnout se nevyzpytatelnému Rusku. Nikoli náhodou zamýšlená trasa vede přes Kazachstán, Ázerbájdžán a Gruzii, tedy státy bývalého Sovětského svazu, které se od Moskvy snaží co nejrychleji vzdálit.

Erdogan je teď každopádně rozjetý jako parní válec a patrně není síly, která by ho zastavila. Tím spíše, že opozice svého charismatického lídra teprve hledá. Mocenský cynik s nezdolnou touhou po moci by proto měl Moskvě poděkovat. Protože to byla právě její invaze, která ho vrátila na globální výsluní. Pokud má ale Erdogan dost geopolitického rozumu, o čemž málokdo pochybuje, pokusí se Rusko co nejvíce oslabit. Což je v nejvlastnějším zájmu Evropy.