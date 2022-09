„Dokonce i místní hospůdky vyvěsily na počest královny vlajky,“ říká Česka

Na ostrovy míří kondolence z celého světa a řada státníků označuje smrt královny, která byla na trůnu 70 let, za konec jedné éry a velkou ztrátu nejen pro Británii.

Češka Eva Krausová žije pět let v malém městečku asi hodinu jízdy od Londýna.

Byla jsem doma. Viděla jsem to v televizi – bylo to na všech kanálech. Rádia to samé. Nemluvilo se o ničem jiném.