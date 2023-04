Kremlu unikly Putinovy tajné strategické plány zacílené na sousedy

Jsou to samostatné plány cílící na Litvu, Lotyšsko a Estonsko, které mají za cíl v zemích sousedících s Ruskem posílit vliv Moskvy a oslabit „prozápadní“ nálady.

O dokumentech Kremlu ve středu informovala mezinárodní investigativní skupina, do které jsou zapojena média jako estonská agentura Delfi , litevské LRT , polský server Frontstory , německé Süddeutsche Zeitung či WDR a NRD a několik dalších, včetně středoevropského projektu Vsquare .

Krátce po tom, co uniklé dokumenty odhalily, že Kreml plánuje do roku 2030 ovládnout sousední Bělorusko, novináři přišli s tím, že podobné záměry má Rusko také s Moldavskem.

Druhý dokument o ruských cílech má kapitoly například o vojensko-technických a bezpečnostních cílech, hospodářských nebo společenských cílech. A počítá i se třemi časovými rámci: krátkodobým do roku 2022, střednědobým do roku 2025 a dlouhodobým do roku 2030.