„Nebezpečná“ Giorgia ztrácí na děsivosti. Meloniová oslovila Brusel i Italy

Když se Giorgia Meloniová loni v říjnu stala italskou premiérkou, v mnoha koutech Evropy zněly poplašné zvony. Kvůli minulosti spojené s postfašisty a silně protiunijními postoji se někteří politici i aktivisté obávali, že tato žena promění Itálii v krajně pravicovou zemi. Ještě navíc, když vstoupila do koalice s dalším radikálem: Matteem Salvinim.

Teď, přesně po čtyřech měsících, je čas ohlédnout se za jejím dosavadním mandátem. Dodržela Meloniová svou mantru z volební kampaně o tom, že „čas her pro Brusel skončil“, nebo zvolila mírnější postoj, aby se zavděčila evropským spojencům Itálie? Naplnila nejhorší obavy svých kritiků?

Ve skutečnosti je to ale samozřejmě o něco složitější. Analytici obavy z možného převzetí moci krajní pravicí sice poněkud zmírnili, přestože jejím výkonem zcela přesvědčeni nejsou.

Italové svěřili osud své země do rukou ženy, jež musela shazovat nálepky „krajní pravice“ a „postfašisté“. Giorgia Meloniová slibuje hájit národní zájmy a zároveň – v tradičně poměrně proruské Itálii – pokračující podporu Kyjevu. Přečtěte si profil budoucí italské premiérky z dílny Seznam Zpráv.

„Po svém nástupu do funkce se Meloniová silně snažila vylepšit svou image na evropské půdě. To se jí do určité míry daří, jak ukazují například opakované návštěvy nejvyšších představitelů a představitelek institucí EU v Itálii,“ hodnotí Kazlauskas.