Nečekáme sušenky, ale pomoc, řekl Zelenskyj a ohlásil důležitou návštěvu

Znovu vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k diplomatickým jednáním. Válku podle něj může ukončit jedině ten, kdo ji začal. On sám je prý v rozhovorech odhodlaný pokračovat, jakkoli je to těžké, aby zabránil umírání dalších ukrajinských dětí.

Prapor Azov v sobotu zveřejnil video, na němž se ženy a děti tísní v přeplněné místnosti a stěžují si, že jim dochází jídlo a voda. „Co jsme dorazili, neviděli jsme nebe ani slunce. Moc se odtud chceme dostat. Přejeme si, aby to pro nás bylo bezpečné, nikdo se u toho nezranil,“ pronesla na záběrech podle BBC malá dívka. Stanici se ale nepodařilo ověřit autenticitu videa.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden nařídil armádě, aby zanechala útoků proti Azovstalu, ale zároveň jí přikázal pokračovat v blokádě areálu tak, aby se tam „nedostala ani moucha“. Fakticky to znamená, že se lidi, kteří tam zůstávají, rozhodl nechat vyhladovět.

Novináři se ho rovněž zeptali na možnost, že Rusko použije na Ukrajině jaderné zbraně, což Moskva už několikrát naznačila. „Nemyslím si, že by člověk, který přemýšlí a je při smyslech, mohl uvažovat o použití jaderné zbraně. Je to možné jenom, pokud by někdo ztratil kontakt s realitou,“ odpověděl Zelenskyj.