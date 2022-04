Nedůvěra, skepse a rajčata. Nový mandát začíná Macronovi neslavně

Před tímto spojením varoval exprezident François Hollande, podle něhož by v takovém případě hrozil Socialistické straně zánik. Hollande narážel na podmínky Mélenchonovců, podle nichž by sami socialisté nekandidovali ve 2/3 až 3/4 francouzských departementů. Museli by se tak vzdát své největší výhody, kterou je dlouholeté ukotvení po celé zemi. Hollande místo toho navrhuje volební spojení jen se Zelenými a komunisty. Komunisté jsou ale nyní jen velmi okrajovou stranou a i v případě aliance se Zelenými by museli socialisté přistoupit na bolestivé kompromisy.