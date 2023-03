Oscarům kralovala sci-fi komedie. Nominovaní Češi neuspěli

„Všechno, všude, najednou nabízí vedle chytrého scénáře, skvělých hereckých výkonů a osobitého vizuálu nabízí také přesah do celospolečenské problematiky, v tomto případě života asijských přistěhovalců v USA,“ psala o snímku filmová publicistka Kateřina Špičáková pro Seznam Zprávy na konci ledna po vyhlášení oskarových nominací.

Snímek z produkce studia A24 vypráví příběh o čínsko-americké majitelce prádelny, která se topí ve finančních problémech, řeší rozpadající se manželství a nedokáže se spojit s odcizenou dcerou. Pak ale objeví mnohovesmír a v něm nejrůznější verze sebe sama. Je nucena pustit se do záchrany světa.

„Akademie již mnohokrát ukázala, že preferuje ocenění pro herce, kteří procházejí transformací,“ psal deník New York Times v předvečer předávání Oscarů, když tipoval, že sošku za nejlepší mužský herecký výkon získá právě Brendan Fraser. Pro svou roli se herec, který se na plátnech kin neobjevil několik let, oblékl do převleku připomínajícího tělo 300 kg vážícího člověka.