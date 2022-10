Pláštěnky a dozimetr. Ukrajinci dostávají instrukce pro jaderný útok

Pokud by například „malá“ jaderná bomba o síle jedné kilotuny dopadla na centrum Kyjeva, zabila by hned až pět tisíc lidí a desetitisíce by jich zranila, jak uvádí Ukrinform i se zónami podle stupně poškození a také se směrem šíření radioaktivního spadu.

Je důležité mít předem vytipované úkryty – kolem bydliště, zaměstnání nebo na trasách, kde se často pohybujete, a to pro případ, že by vás poplach zaskočil na cestě.

Pokud dojde na nejhorší a zazní varování před jaderným úderem, základním pravidlem je popadnout „jaderný batoh“ a schovat se co nejhlouběji do sklepa, případně doprostřed budovy, co nejdál od vnějších stěn – do vany v koupelně, na toaletu nebo do spíže.