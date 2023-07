Prchla před okupací. Nejhorší zážitky jí Rusové připravili „v bezpečí“

Ano, dříve se ostřelovalo také, ale nebylo to neustálé a intenzivní. Navíc k poplachům jsme přistupovali jaksi klidněji, ať to zní jakkoli strašlivě. Nicméně teď nastala nová etapa teroru civilního obyvatelstva Oděsy ze strany ruské armády a není jasné, kdy skončí.

Vše začalo v noci na 18. července, v den, kdy se ukrajinská armáda zaměřila na Krymský most, takže noční útok ( více zde ) nebyl překvapením. Pracovala jsem dlouho do noci a právě jsem začala usínat, když zazněly sirény a pět minut poté jsme slyšeli výbuchy. Naštěstí to byla pouze práce protivzdušné obrany.

Vyšly jsme se sestrou na chodbu, v ruce nouzové zavazadlo. Máme ho vždy připravené se všemi doklady a minimem nezbytných věcí. Do krytu nechodíme. Nevíme, kde v okolí je, protože jsme se přistěhovaly nedávno. V samotném bytě je sklep, ale bojím se tam jít. Z domu totiž máme šanci vyběhnout, ale pokud bychom seděli ve sklepě a usnuli bychom, nevíme, kdy by nás našli. Drony Šáhid létaly dvě hodiny, celkem jich přiletělo 21, ale všechny byly úspěšně sestřeleny.

Kromě raket tu noc na město létaly i drony. Výbuchy, protiletadlová obrana, zvuky našich letadel, nepřátelské drony, výstřely na ně - vše se slévá ve stěnu zvuků, ze kterých tuhne krev v žilách. Bylo to velmi děsivé, myslela jsem si, že je to vůbec nejděsivější noc mého života.

V online chatech, kde oznamují nebezpečí, se neobjevily žádné zprávy o tom, že by byly vystřeleny rakety na Oděsu. Tak jsem v klidu pokračovala v práci, když se někde poblíž ozvala velmi silná exploze. Popadla jsem notebook a běžela do chodby, současně s tím se ozval další výbuch a po něm ještě jeden. Bylo jich celkem pět v rozpětí pěti minut.

A opět cynismus Rusů nezná mezí. Samozřejmě ve svých médiích psali, že katedrálu zasáhla ukrajinská armáda. Je to velmi pohodlné: když poškodí kritickou infrastrukturu, jsme to my, Rusové, jsme dobří, ale když trpí civilisté, je to Ukrajina, která pálí sama na sebe.