„Přitlačil mě ke zdi a znásilnil.“ Trump čelí obvinění ze znásilnění

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump čelí tento týden dalšímu soudnímu řízení. Tentokrát kvůli obvinění, že v 90. letech údajně znásilnil americkou publicistku E. Jean Carrollovou. Trump obvinění popírá, píše britská stanice BBC. Případ obnovuje vyšetřování i více než 20 dalších obvinění ze sexuálního napadení, která proti němu byla v minulosti vznesena.

Carrollová tvrdí, že k útoku došlo v obchodním domě Bergdorf Goodman na Páté avenue v New Yorku, když Trumpovo „hravé škádlení“ nabralo „temný směr“. V žalobě tvrdí, že ji Trump „chytil, přitlačil ke zdi šatny, přitiskl ji ramenem k sobě a znásilnil“.

Žaloba kromě obvinění ze znásilnění a fyzického napadení obsahuje i tvrzení o pomluvě. Exprezident totiž Carrollovou veřejně obvinil z podvodu. Loni na podzim v pořadu Truth Social prohlásil, že její tvrzení je „podvod a lež“ a „naprostý podfuk“.

O tom, zda je v obou případech vinen, bude muset rozhodnout soud, který začíná v úterý.

Zatím není zřejmé, zda se Trump rozhodne u soudu vypovídat. Jisté ale je, že případ vrací do centra pozornosti obvinění z Trumpovy minulosti o nevhodném chování vůči ženám a představuje pro něj další právní problémy. To může mít vliv na jeho prezidentskou kampaň v roce 2024.

„Pro terče sexuálního násilí je opravdu důležité vědět, že bez ohledu na to, jak mocná je to osoba, bez ohledu na to, jak dávno se to stalo, budou soudy brát vážně vaše nároky,“ řekla pro server Vox Laura Beth Nielsenová, profesorka sociologie a ředitelka právních studií na Northwestern University.

Nové obvinění se nápadně podobá těm předešlým

Carrollová tvrdí, že ji Trump znásilnil poté, co na sebe narazili v roce 1995 v newyorském obchodním domě Bergdorf Goodman. Trump ji měl údajně požádat o pomoc s výběrem dárku pro ženu. Nakonec společně zamířili do oddělení spodního prádla.

Tam ji Trump měl přesvědčit, aby šla do šatny, kde ji údajně přitlačil ke zdi a snažil se ji líbat. Carrollová tvrdí, že ho odstrčila, ale on se na ni údajně dál tlačil, stahoval jí punčochy, osahával ji a znásilňoval. Popis, který poskytla Carrollová v žalobě, se nápadně podobá dalším obviněním vzneseným vůči Trumpovi.

Podle serveru Insider obvinilo Trumpa ze sexuálního zneužití 26 žen. Tento seznam zahrnuje modelku Amy Dorrisovou, která uvedla, že ji v roce 1997 násilně líbal a osahával, podnikatelku Jessicu Leedsovou, která tvrdí, že jí v 70. letech sáhl pod sukni a osahával, a reportérku časopisu People Natashu Stoynoffovou, jež oznámila, že ji v roce 2005 přitlačil ke zdi a násilně políbil. Trump všechna tato obvinění popřel a často se snažil zesměšnit ženy, které je vznesly, kritikou jejich vzhledu a naznačováním, že nejsou jeho typ.

Bezprostředně po útoku Carrollová zavolala jednomu ze svých přátel, který jí rozmluvil, aby věc oznámila na policii. „Zapomeň na to! Má dvě stě právníků. On tě pohřbí,“ citovala Carrollová slova svého přítele. Jeho radu poslechla, protože „věděla, jak brutální a nebezpečný Trump může být“. O incidentu se zmínila už jen jednomu dalšímu blízkému člověku.

„Snaží se jen prodat novou knihu“

Veřejně ale obvinění formulovala až v roce 2019 ve své knize What Do We Need Men For?: A Modest Proposal (K čemu vůbec potřebujeme muže?: Skromný návrh), jejíž úryvek uveřejnil časopis New York Magazine.

Carrollová také uvedla, že její rozhodnutí veřejně promluvit o údajném útoku se změnilo, když se Trump stal prezidentem a když se začala objevovat obvinění proti dalším prominentním mužům, jako je Harvey Weinstein. Nadcházející soudní proces tak například list Washington Post označuje za pokračování hnutí Me Too.

Poté, co byl v červnu 2019 v časopise New York Magazine zveřejněn úryvek z knihy, vydal tehdejší prezident Trump prohlášení, v němž uvedl, že „tuto osobu v životě nepotkal“.

„Snaží se jen prodat novou knihu – to by mělo naznačovat její motivaci. Měla by se prodávat v sekci beletrie,“ uvedl v prohlášení. „Hanba těm, kteří si vymýšlejí falešné příběhy o napadení, aby se pokusili získat publicitu pro sebe, prodat knihu nebo tlačit svou politickou agendu.“

Žaloba také ukazuje dopad nového newyorského zákona, který byl přijat v roce 2022 a který prodlužuje promlčecí lhůtu pro uplatnění právních nároků v případě sexuálního napadení. Zákon z roku 2022 umožňuje lidem podávat občanskoprávní žaloby týkající se obvinění ze sexuálních napadení v minulosti, včetně těch, která se stala po uplynutí státem dané promlčecí lhůty.

„Po napadení jsem roky mlčela a mlčením jsem ztratila šanci pohnat útočníka k odpovědnosti,“ napsala Carrollová v dopisech zákonodárcům, kteří se zasazovali o přijetí zákona. V mnoha případech sexuální napadení oběti neoznámí okamžitě, protože na to nejsou připraveny, incident nezpracovaly nebo jsou v danou chvíli příliš traumatizovány.