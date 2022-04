Putin už chce jenom další území. O jednání nemá zájem, tvrdí blízcí Kremlu

Vladimir Putin se už soustředí jenom na zabrání co největšího kousku ukrajinského území a ztratil zájem o diplomatické řešení války na Ukrajině. Nevidí v něm perspektivu. S odvoláním na tři zdroje obeznámené s rozhovory, které se svým okolím vede ruský prezident o tom píše deník Financial Times (FT).

Šéf Kremlu prý zpočátku o mírové dohodě vážně uvažoval, ale ztratil o ni zájem. Zvlášť ho prý rozhořčilo potopení ruského křižníku Moskva. „Po Moskvě už nevypadá jako vítěz, protože to bylo ponižující,“ dodal zdroj.

Ukrajinští i západní představitelé vždy dávali najevo pochybnosti o tom, že Rusko to s vyjednáváním myslí vážně. Ostatně ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba už při prvním setkání s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem od začátku války na začátku března řekl, že jeho protějšek nebyl moc svolný k tomu se dohodnout. „Nepokročili jsme, protože se zdá, že o tom v Rusku rozhoduje někdo jiný,“ pronesl tehdy.

Putin podle Financial Times v pátečním telefonátu Michelovi řekl, že to Ukrajina „postavila zeď“ a že na setkání se Zelenským „není ten pravý čas“. Erdogan je teď zřejmě další na řadě, kdo se pokusí šéfa Kremlu přesvědčit. V nedělním telefonátu ujišťoval Zelenského, že Turecko je připravené poskytnout veškerou možnou pomoc.

„Ovládnutí jihu Ukrajiny poskytne Rusku další spojení s Podněstřím, odkud přicházejí zprávy o pronásledování rusky hovořících obyvatel,“ prohlásil generálmajor Minněkajev. Zároveň by to znamenalo odříznutí Ukrajiny od moře, a tím pádem i od důležitých přístavů, kterými exportuje obilí do celého světa.