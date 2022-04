Rusko chce nelegálně adoptovat malé Ukrajince, tvrdí Kyjev

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Pocházejí hlavně z Mariupolu, Rusové je odtáhli do východní části Doněcké oblasti a pak do Taganrogu, ruského přístavního města u Azovského moře. Takhle podle ukrajinského velvyslance při OSN Serhije Kyslycji vypadal přesun většiny ze 121 tisíc ukrajinských dětí a nezletilých do Ruska.

Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová tento měsíc v příspěvku na Facebooku doplnila, že ruské úřady pracují na změně zákonů. To aby urychlily proces adopce dětí z Donbasu. A to i těch, které mají na Ukrajině vlastní rodiče.

„Ruští vojáci tvrdí, že jde o sirotky, ale všechny osiřelé děti byly z příslušných zařízení v Mariupolu evakuovány už 24. a 25. února, v prvních dvou dnech války,“ napsala Denisovová na sociální síť. Ombudsmanka upozornila na to, že takové kroky jsou v rozporu hned s několika mezinárodními úmluvami.

„Je to násilný proces“

Seznam Zprávy se spojily s Pavlem Havlíčkem, analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) se zaměřením na východní Evropu. „Samozřejmě jde ze strany Ruska o nezákonnou praxi. V první řadě se musí podle všech existujících zákonů dohledat jakékoli příbuzenstvo a kořeny na Ukrajině nebo i v Rusku – před tím, než dojde k adopci. U nás je to nakonec stejné, pokud je u dítěte nějaká zákonná přízeň, primárně je svěřeno do rukou příbuzného. Ne do ústavů nebo adoptivním rodičům,“ vysvětlil Havlíček.

„Je vidět, že je celý ten proces násilný, protivící se právu. Normy se mohou v různých zemích jedna od druhé lišit, ale v zásadě jde o situaci, kdy o sobě sami ti mladí lidé, děti nemohou rozhodovat. A jsou tlačeny ruskými úřady do nějakého chomoutu – nového svazku, který je jim vnucen. To je děsivé. A odpovídá to představám toho, jak probíhaly podobné procesy převýchovy ve čtyřicátých letech,“ podotkl analytik AMO.

Ze 7,5 milionu dětí uprchlo skoro 5 milionů Od začátku ruské invaze uprchly ze svých domovů na Ukrajině dvě třetiny ukrajinských dětí. Takovou bilanci uvedl v polovině dubna Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF). Ze sedmi a půl milionu dětí se skoro tři miliony nezletilých od začátku ruské invaze přemístily do jiných, bezpečnějších částí Ukrajiny, další dva miliony dětí se v tuto chvíli nacházejí mimo rodnou zem. Podle Manuela Fontainea je přesun takového počtu dětí za tak krátkou dobu „naprosto neuvěřitelný“.

To, čeho se na Ukrajině ruské ozbrojené síly dopouštějí, označuje podle Havlíčka čím dál více lidí – zejména na Západě – za genocidu.

„Těch příběhů je strašně mnoho, nejen z Buči. Dochází k systémovému, masovému vraždění mužů, znásilňování žen i jejich následnému zabíjení – a odvlékání dětí, které z rodin zbydou. Je evidentní, že jde o součást válečného postupu Ruska na okupovaných teritoriích. A rozhodně to lze klasifikovat jako válečný zločin, který je oním osvojením ukrajinských dětí dokonán do konce. Je to něco obludného,“ shrnul Pavel Havlíček.

Z války do filtračních táborů

Na ruské území ovšem nejsou odvlékány jen děti. Podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) se spolu se zesilováním bojů na východě země kupí i příběhy desetitisíců dospělých, které ruské jednotky odvlekly do Ruska.

A třeba lidé z Mariupolu zamířili do Ruska v některých případech sami. Nic jiného jim často vzhledem k nedostatku potravin, pitné vody i léků na jedné straně a všudypřítomným bojům na druhé ani nezbývalo.

Analytik AMO Pavel Havlíček v rozhovoru pro Seznam Zprávy mluvil také o tom, jak Rusko zneužilo humanitární koridory:

„Takové cesty mají pomoci zachránit lidské životy. Rusové je ale protiprávně zneužívali k tomu, aby ukrajinské obyvatelstvo odvlékali na své území. Podle zprostředkovaných informací následoval přesun těchto lidí do jakýchsi filtračních táborů a jejich selekce. Část z nich se pak například dostala až do různých táborů na Sibiři,“ poukázal Havlíček.

V oněch filtračních táborech dochází podle RFE/RL k „třídění“ příchozích. Rusové ještě před tím, než Ukrajince pošlou dál do Ruska, pořizují jejich otisky prstů a fotografie. Další zdroje média uvedly i to, že Ukrajinci byli nuceni odevzdat své dokumenty a telefony i s hesly.

Lidé jsou pak podrobeni výslechu, který má „odhalit proukrajinské postoje“ – osoby, které se tímto způsobem projeví, jsou zatčeny a přesunuty do detenčních zařízení.

Pro představu: Jen v Mariupolu a okolí ruské jednotky drží ve filtračních táborech až 27 tisíc osob. Podle ukrajinského serveru Euromaidan Press to uvedl poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko.

Podle dostupných informací neprojde selekcí kvůli svým proukrajinským postojům asi 5 procent lidí. Ti pak zmizí. Petro Andrjuščenko

Analytik AMO Havlíček upozornil, že taková praxe připomíná kroky, které Rusko vůči části ukrajinského obyvatelstva aplikovalo už po druhé světové válce. Tehdy docházelo k masovému přesunu lidí uvnitř Sovětského svazu.