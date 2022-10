Rusové možná plánují vyhodit do povětří vodní elektrárnu, varují analytici

Zástupce místní okupační správy Vladimir Leonťjev řekl, že ukrajinské pozemní síly by mohly zaútočit na hráz mořskými minami a vypustit je po proudu Dněpru směrem k elektrárně, uvádí ruský nezávislý server The Moscow Times se sídlem v Amsterdamu.

Záplavy by zároveň zpomalily postup ukrajinských vojáků. Ostatně nebylo by to poprvé, co se Rusové pokusili tuto taktiku ve válce využít. V půlce září ruské střely poničily hráz Karačunivské přehrady, čímž Moskva chtěla narušit ukrajinskou protiofenzívu (více zde).