Katastrofa v Polsku: Tuny mrtvých ryb plují po otrávené řece do Baltu

Wyglada na to, że #odra jest już dziś efektywnie martwa. Po wczorajszych zdjęciach ryb dziś widać martwe bobry. Co robi @Kaminski_M_ i @MSWiA_GOV_PL ? Za zignorowanie największego kryzysu ekologicznego na jednej z największych polskich rzek należą się dymisje. https://t.co/1p7a9ipimk pic.twitter.com/mzTqonSR7F

„Mohla to být také situace, kdy došlo ke kumulaci znečištění. Výtoky ze všech čističek podél řeky sice splňují normy, ale při tak nízkém stavu řeky je to pro ekosystém smrtící směs,“ dodává další možnost. Ta by se ale podle Szklarka projevila lokálně, ale s každým kilometrem toku by se ředidla. „To by se tedy nedělo tak, jak teď pozorujeme na Odře – tak velký rozsah,“ uvedl.