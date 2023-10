Pellegrini bude drahá nevěsta. Ale ještě dražší může být cena, kterou zaplatí

Jsou to čtyři dny od chvíle, kdy Slováci v předčasných volbách rozhodli, že chtějí zpátky bývalého premiéra, aférami zatíženého Roberta Fica. Jeho Směr-SD volby přesvědčivě vyhrál a porazil favorita liberálních voličů Progresivní Slovensko.

Ani Fico však nezískal tak silný mandát, aby mohl vládnout sám. V úterý ho prezidentka země Zuzana Čaputová pověřila jednáním o sestavení kabinetu. Má na to 14 dní a jen těžko uspěje bez podpory třetího „v cíli“ – strany Hlas Petera Pellegriniho.

Pellegriniho politická kariéra se rozjela ve Směru, Fica střídal v premiérské funkci, po neshodách se pak postavil do čela odštěpeneckého Hlasu. O jehož podporu se teď – pro možnou jinou, byť názorově roztříštěnější vládní koalici – uchází i Progresivní Slovensko.

Sám Pellegrini se vyjádřil v tom smyslu, že nechce posloužit jen jako výtah k moci. Nechce, aby se opakovaly „některé chyby“ z minulosti. Ale zároveň že si uvědomuje, že bez jeho podpory některé z vlád čekají Slováky nejspíš další volby. Vyjednávat hodlá jak s Ficem, tak se šéfem PS Michalem Šimečkou.

Podle politického komentátora slovenského deníku Pravda Mariána Repy jde ovšem jen o taktiku, jak zvýšit svou cenu a vládní angažmá co nejlépe zobchodovat. „Slovensku nakonec stejně bude vládnout koalice Směru, Hlasu a Slovenské národní strany (SNS),“ domnívá se.

„Nakonec bude karty rozdávat Fico, ne Pellegrini. Může se stát, že část poslanců Hlasu se přidá ke Směru. Z minulosti víme, že Fico byl velmi efektivní v ‚požírání‘ svých menších koaličních partnerů. A podle mě právě takový osud čeká slabší partnery Směru. Takže otevřená náruč Fica může pro Hlas znamenat ‚polibek smrti‘, tedy jejich konec,“ říká během rozhovoru pro Seznam Zprávy komentátor Repa.

Při pohledu z Česka to vypadá, jako by vítězem voleb byl Hlas-SD Petera Pellegriniho, o který se perou. Jak byste popsal jeho situaci?

Ocitli se ve velmi příjemné situaci, jsou důležitým jazýčkem na vahách, který rozhodne o podobě budoucí vlády. Pellegrini si vybírá mezi Směrem Roberta Fica nebo koalicí Progresivního Slovenska (PS), SaS a KDH. Takže ano, Hlas je momentálně vítěz. A Pellegrini je ten, kdo rozdává rozhovory. Nicméně si myslím, že brzy zjistí, že šlo o „Pyrrhovo vítězství“.

Pellegrini v předvolebních debatách jasně řekl, že by preferoval koalici se stranou Směr. Obě partaje se hlásí přibližně ke stejným hodnotám. Profilují se jako sociální demokracie. V debatách také naznačil, že Michal Šimečka je pro něj neznámý člověk; dal najevo, že se od PS distancuje.

Ale situace po volbách je trochu jiná. Myslím si, že si strana Hlas uvědomuje nebezpečí spolupráce se stranou Směr a SNS. Půjde-li do této koalice, popře Hlas důvod svého vzniku. Jaký signál vyšle svým voličům? Čím se nakonec od Fica liší?

Pokud jde o druhou alternativu, tedy o pravicovou koalici PS, SaS a KDH, tak účast v této koalici bude podle mého názoru stát Hlas velké procento voličských preferencí.

A co je podle vás teď pravděpodobnější?

Pellegrini prohlásil, že je otevřený jednat se všemi. Ale já si myslím, že půjdou do koalice s Ficem. Je to pro Hlas nejvýhodnější.

Co bude podle vás chtít Pellegrini po Ficovi výměnou za vstup do vlády?

Půjde určitě o premiérské křeslo. Fico v úterý deklaroval, že se o pozici premiéra bude ucházet, aby nezklamal své voliče. Nicméně co jiného mu může nabídnout? Post předsedy parlamentu? Nemyslím si. Pellegrini bude stát o exekutivní funkci.

Spekuluje se o tom, že při rozhodování by svou roli mohly hrát i blížící se prezidentské volby na Slovensku. Tedy že Pellegrini vymění podporu za budoucí nominaci do prezidentského křesla. Je to reálné?

To je spíš už takové dohadování, nicméně má racionální základ. V jednom z posledních průzkumů o tom, kdo by se měl stát příštím prezidentem, vyšel Pellegrini jako jasný vítěz. Porazil všechny oficiální kandidáty, včetně Ivana Korčoka (politik a diplomat, v létě oznámil svou prezidentskou kandidaturu a jakožto občanský kandidát začal sbírat podpisy, pozn. red.).

Takže pokud by Fico taktizoval ve smyslu „počkej Petere, za půl roku budou prezidentské volby, to bude tvoje příležitost“, to by pro něj byla jistě zajímavá nabídka.

Dává to smysl i na druhou stranu – vzhledem k situaci, ve které Fico je. Sám v prezidentských volbách dvakrát neuspěl. Poprvé osobně v roce 2014 a poté jeho kandidát. Do třetice se Směr bude snažit, aby do prezidentského klání vyslal silného kandidáta.

Takže: můžeme spekulovat, ale vážně jsem se s touhle myšlenkou ještě nesetkal.

A možný postoj Pellegriniho?

Novináři se ho už několikrát na možnou kandidaturu v prezidentských volbách ptali. Pellegrini jim pokaždé odpověděl, že se na prezidentskou funkci cítí být pořád mladý. A že má zájem být v exekutivě.

V minulosti se psalo o až osobní nenávisti mezi Ficem a Pellegrinim. Fico mu nemohl odpustit, že odvedl část poslanců Směru a založil Hlas. Nakolik mohou tyto animozity představovat problém při vyjednávání?

Do jisté míry budou vždy hrát svou roli. V poslední fázi, kdy spolu ti dva byli ještě v jedné straně, spolu už vůbec nekomunikovali. Kampaň v roce 2020 probíhala paralelně. Někam přišel Fico a jinde se zase objevil Pellegrini. Ten měl roli „hodného chlapce“ strany. Fico byl tím, kdo jezdil po kulturácích a vedl tvrdou a leckdy špinavou kampaň. Nikdy se neobjevili společně na pódiu. Nepřátelství a rozdíly tehdy mezi nimi byly jasné.

Dokud měl Pellegrini preference přes 20 %, mohl prohlašovat, že Fico je politikem minulosti. Pak se situace v březnu otočila a Směr začal růst. Nevraživost mezi oběma určitě je. Co je naopak spojuje, je obava, co by se stalo, kdyby pokračovalo vyšetřování kolem strany Směr. Jako jednu z prvních věcí Fico prohlásil, že si přeje změnu na pozici státního prokurátora a policejního prezidenta.

Existuje více věcí, které je spojují a nutí je spolupracovat, než věcí, jež je rozdělují.

Jak silné jsou podle vašeho názoru v Hlasu skupiny pro koalici se Směrem a proti ní?

Předsednictvo Hlasu má 20 členů. Skoro všichni jsou bývalými členy Směru. Mluví se o tom, že na stranickém hlasování předsednictva strany o možnosti vstupu do koalice s Ficem byli jen tři lidé proti vstupu – Peter Pellegrini, Zuzana Dolinková a Tomáš Drucker.

Takže uvnitř strany je to orientované k Ficovi. Myslím si, že si zkrátka na předsednictvu řeknou, že udělali chybu, nasypou si popel na hlavu a půjdu dál. Dál se Směrem.

Na začátku jste mluvil o Pyrrhově vítězství. Tedy o možnosti, že Hlas na koalici se Směrem doplatí. Jak reálné je podle vás riziko, že Směr nakonec Hlas pohltí?

Nakonec bude karty rozdávat Fico, ne Pellegrini. Může se stát, že část poslanců Hlasu se přidá ke Směru. Z minulosti víme, že Fico byl velmi efektivní v „požírání“ svých menších koaličních partnerů. A podle mě právě takový osud čeká slabší partnery Směru. Takže otevřená náruč Fica může pro Hlas znamenat „polibek smrti“, tedy jejich konec. Nicméně tvrdit to je pochopitelně předčasné.

A ta druhá varianta? Tedy spojit se s Progresivním Slovenskem a výměnou chtít post premiéra?