Rozsudek v kauze Kuciak dál podkopává důvěru v justici, říká politolog

Senát sice potrestal Alenu Zsuzsuvou vězením na 25 let za objednávku vraždy, ale podnikatel Marian Kočner byl obžaloby zproštěn kvůli nedostatku důkazů a nutnosti ctít presumpci neviny. Prokurátoři i rodiny zemřelých se proti verdiktu hodlají odvolat. Proces tak ani po pěti letech od vraždy mladé dvojice nekončí.

Nečekaný výsledek opakovaného soudního líčení případu přichází v době, kdy se Slovensko ponořilo do předvolební kampaně. Slováci by měli nové poslance předčasně vybírat na podzim a favoritem je strana SMER Roberta Fica ( více zde ), kterého právě protesty po vraždě Kuciaka připravily o moc.

Není to jednoduchá otázka, protože tato kauza je jasná, pokud jde o okolnosti a skutečné viníky bez ohledu na páteční rozhodnutí soudu. Každý dobře informovaný občan Slovenska ví, kdo je za vraždu zodpovědný a jaké jsou okolnosti.

Kauza měla silné politické souvislosti. Marian Kočner se pohyboval v politickém prostředí blízko straně SMER. Robert Fico se snažil v té době vytvořit narativ, že on je oběť, že byl nespravedlivě odstaven od moci. Nemyslím, že by byl schopný nyní případ Kočnera využít ve svůj prospěch. Podle mě to může volby ovlivnit spíše v tom, že posílí demokratické strany.