Ukrajina už ví, kdo terorizoval Buču. Brigáda děsu od čínských hranic

Když vojáci ruské 64. samostatné motostřelecké brigády dorazili v polovině března do Buči, přinesli do města dosud nevídanou úroveň teroru, píše deník The New York Times. Během následujících osmnácti dnů bylo jen v jedné části tohoto kyjevského předměstí, kde jednotka převzala kontrolu, zabito dvanáct lidí, včetně všech obyvatel šesti domů, kde si vojáci zřídili tábor.