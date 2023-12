USA obvinily čtyři Rusy, kteří měli mučit Američana na Ukrajině

Američan, jehož jméno média neuvádějí, byl při desetidenním zadržování v ruském vojenském táboře bit a vyslýchán, než se nakonec dostal do bezpečí i s manželkou, která je Ukrajinka, uvedly americké úřady.

Muž podle webu The Guardian řekl federálním agentům, že ho ruští vojáci svlékli do naha, namířili mu na hlavu zbraň a bili ho, uvedl ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas.

Obvinění mají v tuto chvíli převážně symbolický význam vzhledem k nejasným vyhlídkám, že by někdo ze čtyř obviněných byl někdy předveden do americké soudní síně, aby stanul před soudem, napsal The Guardian.