Zastřelený slavný rapper? Proč jde o jev v USA podezřele sílící

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se dočtete v analýze: Světovou hudební scénou otřásla před týdnem zpráva o zastřelení rappera, který si říkal Takeoff, člena rapového tria Migos. Jde přitom o další vraždu v řadě, kdy je obětí slavný rapper.

Podle hudebního publicisty Jakuba Šímy, autora rapové podcastové série Brrrap, dochází k vraždám na této scéně již delší dobu. Příčin může být mnoho.

„Nabízí se nicméně interpretace, že vraždy mohou souviset s nastavením aktuálně populárního rapového žánru drill, což je podžánr trapu, který vneslo do rapu Chicago. Typický je pro něj násilný a temný obsah. Ten do určité míry vyzdvihuje například násilí, zbraně, drahé oblečení a určitý způsob života,“ říká Šíma.

Navíc rappeři často vzešli z ghett, kde jejich úspěch a bohatství může vzbuzovat závist a zášť, a dávají-li navíc okázale najevo, že jsou zámožní, stávají se snadným terčem lupičů.

Přibývající "popravy" slavných afroamerických rapperů poukazují i na sociální aspekt prolínající se napříč americkou společností. Totiž: že při střelbách na ulicí umírají i tisíce běžných Afroameričanů.

Kirsnick Khari Ball se minulý týden šel pobavit do klubu Billiards & Bowling v obchodním centru v texaském Houstonu. Šlo o party pro uzavřenou společnost, dorazilo kolem čtyřicítky lidí. Ball se tam vypravil se svým strýcem hrát kostky.

Po půlnoci vypukla mezi nimi a (zatím) neznámými lidmi roztržka. Následně padlo několik výstřelů. Zasáhly tři účastníky. Dva vyvázli jen s lehčími zraněními, třetím fatálně postřeleným – do hlavy – se stal právě Ball. Přestože se mu jeho strýc snažil přivolat pomoc, byl za mrtvého prohlášený už na místě. Bylo mu 28 let.

Záhy světovou hudební scénou otřásla zpráva, že onou obětí z obchodního centra není nikdo jiný než Takeoff, člen rapového tria Migos. Zachránit se ho pokoušel, jak následně ukázala videa kolující na sociálních sítích, jeho strýc a další člen opěvované hip-hopové skupiny Migos Quavo.

Další v řadě

Takeoff, PnB Rock, Pop Smoke, Nipsey Hussle – výčet těch nejslavnějších z mnoha afroamerických rapperů, kteří v posledních několika letech násilně zemřeli, aniž by často překročili věkovou hranici 35 let. Všichni za své krátké životy zanechali zásadní otisk v americkém rapu a truchlící fanoušky v USA i světě.

Všechny také spojuje skutečnost, že zemřeli při střelbě. Jenže – proč, když se jim právě díky hudebnímu talentu podařilo vymanit se z prostředí ghett, v nichž mnozí vyrůstali?

„Proč dochází k vraždám častěji, není jasné, nicméně to pozorujeme již delší dobu,“ souhlasí během rozhovoru pro Seznam Zprávy hudební publicista Jakub Šíma, autor rapové podcastové série Brrrap. „Nabízí se nicméně interpretace, že (vraždy) mohou souviset s nastavením aktuálně populárního rapového žánru drill (podžánr trapu, který vneslo do rapu město Chicago. Typický je pro něj násilný a temný obsah – pozn. red.). Ten do určité míry vyzdvihuje například násilí, zbraně, drahé oblečení a určitý způsob života. Nicméne vinit ho z vražd raperů by byla příliš velká zkratka“ říká.

Co se stalo 1. listopadu? „Bylo mu 28. Takeoff, tehdy kluk, který přemluvil svého strýce Quava, aby začal rapovat a změnil tak celou žánrovou flow. Nejlepší rapper z Migos (jak mi řekl sám jeho strýc před pár měsíci). Obrovská ztráta,“ napsala o smrti Takeoffa americká novinářka Jewel Wickerová. Člen slavného rapperského tria je mrtvý. Zastřelili ho, když hrál kostky

Migos nebyli výjimkou. Pro kontext: Jedním z nejslavnějších hitů rapového tria je právě píseň odkazující na životní styl na vysoké noze – luxusní auta, drahé a značkové oblečení a neustálá přízeň dobře vypadajících žen – píseň „Versace“.

Policie zatím nezveřejnila totožnost útočníka. Neví se ani, proč na Takeoffa střílel. Lidé z okolí zastřeleného rappera nicméně nejmladšího člena Migos popisují jako tichého, nekonfliktního, bez sporů v komunitě.

Navzdory tomu jej postihl stejný osud, jako několik dalších známých afroamerických rapperů.

Rappera PnB zastřelili na obědě s jeho dívkou v restauraci dva muži (otec a syn) během pokusu o loupež. Pachatelé si ho pravděpodobně vytipovali přes instagramový post, v němž přítelkyně Stephanie Sibounheuangová zveřejnila jejich polohu.

Při „nepovedené loupeži“ zemřel i rapper Pop Smoke. I zde mohla sehrát roli snadno zjistitelná poloha. Toho ozbrojení muži přepadli, oloupili, a zabili v domě v Hollywood Hills, kde zrovna pobýval. I on krátce před svou smrtí, byť nevědomky prozradil přes sociální sítě adresu, na které zrovna pobýval.

Krátce před svou smrtí svou polohu (na bowlingu) prozradil přes sítě i Takeoff – vyfotil se, jak pokuřuje. Quavo, který byl incidentu přítomný, pak o několik hodin dříve zveřejnil video, jak se projíždí Houstonem s hudebním podnikatelem Jas Princem, který zrovna slavil narozeniny, uvedl americký server TMZ.

Paradoxní přitom je, že dva týdny před smrtí Takeoff otázku bezpečnosti v souvislosti se zesnulými rappery komentoval.

Foto: Shutterstock.com Američtí rappeři zabití v posledních letech.

„Se sociálními sítěmi si teď musíte dávat pozor… I když se jen snažíte předvést a chcete lidem něco ukázat, jsou tu lidé, co vás sledují a mají špatné úmysly a nechtějí pro vás to nejlepší… Proto ani takhle moc příspěvky nezveřejňuji, a když už ano, postnu něco až poté, co místo opustím. Zveřejním to zítra, nebo ten další den a vy si myslíte, že tam jsem. Ale ne,“ řekl v podcastu Drinks Champs, kde právě s Quavem představoval nové album.

Obezřetnost je podle hudebního publicisty Šímy na místě. „Pokud vystupujete, což Migos dělali, jako ti, co mají majetek, postavení a ukazují to – například řetězy, nebo balíky peněz – a zároveň se pohybujete v prostředí gangů, tak těm je jedno, co pro komunitu děláte. Může se stát, že vás budou chtít okrást. Je to příležitost, jak se významně obohatit,“ podotýká.

Přibývající popravy slavných afroamerických rapperů nicméně poukazují i na sociální aspekt prolínající se napříč americkou společností. Totiž: že při střelbách na ulicí umírají i tisíce běžných Afroameričanů.

Z ulice na vrchol

„Musíme si uvědomit, že (američtí) rappeři typicky nepochází z privilegovaných vrstev a nevystudovali prestižní vysokou školu. Většinou jsou z ulice a pocházejí z těžkých podmínek. Jejich život se pojí s pouličními gangy a životní styl, který k tomu patří, je pro ně přirozené prostředí,“ popisuje Šíma.

Pro pochopení, proč (afroameričtí) rappeři často mluví o násilí, zbraních a špatných podmínkách, ve kterých vyrostli, je třeba zabrousit hlouběji do historie.

Legenda amerického rapu Provokuje moralisty, sbírá prodejní rekordy a otevírá zakázaná témata. Kde se vzal a jak stárne rapper Eminem. Komentář: Bělošský spratek, který změnil rap. Eminem se dožil 50 let

„Černošské komunity žily ještě na začátku 20. století především na jižanském venkově. Během dvacátého století se nicméně (Afroameričané) v několika vlnách přesunuli do měst, kde vznikly obrovské komunity (New York, Chicago, Detroit, Oakland). Stěhovali se především za prací do továren a automobilek. Ty ale v 50. a 60 letech zanikly, což zapříčinilo ekonomický propad komunit. Některé oblasti se z nich nevymanily dodnes,“ popisuje pro Seznam Zprávy historický kontext amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity.

„Ve velkých městech tak vznikala ghetta, kde stále žijí miliony Afroameričanů. Bílé komunity s nimi neměly žádnou zkušenost, a tak je tamní samosprávy sestěhovávaly spolu do částí měst, které nebyly atraktivní,“ popisuje dále.

Život v ghettu „ Pro ghetta jsou typické ‚food deserts‘ (oblasti s limitovaným přístupem k dostupným a výživným potravinám), historicky znečištěné ovzduší kvůli přítomnosti spaloven , čističek odpadních vod nebo dalších pro život nepříznivých budov a jsou v něm špatné životní podmínky,“ popisuje příkladem amerikanista Jan Beneš.

Takové prostředí podle něj vede „k vzniku traumat a frustracím“, kterých pak přibývá, protože dlouhodobě nedochází ke změnám.

Mnoho lidí se kvůli chybějící práci přidává ke gangům, dealuje drogy, což je pro ně způsob, jak zajistit rodiny, anebo končí ve vězení.

Podobně jako mnoho dalších amerických rapových hvězd vyrostli v ghettu, a dokonce na chvíli i ve stejné domácnost Takeoff, Quavo i třetí člen Migos, Offset. „Jsme bráchové už od základky. Ze severu (Atlanty). Z okrajové, odlehlé čtvrti… Není to součást Atlanty, ale my jsme z toho součást Atlanty udělali,“ řekl v roce 2017 pro americký magazín The Fader Quavo o místě, kde vyrostli.

Původ, ze kterého se nelze vymanit

Jmění, které po sobě Takeoff zanechal, odhadl americký server Celebrity Net Worth na 26 milionů dolarů. Nabízí se proto otázka, jak je možné, že k jeho vraždě došlo tak „snadno“ – u někoho, kdo si žil na vysoké noze a mohl si dovolit ochranku a další bezpečnostní záruky?

„Pokud by rappeři žili (díky úspěchu) v bublině a odstřihli se od prostředí, ze kterého pocházejí, pro fanoušky by to nefungovalo a pravděpodobně by se jim to vrátilo. V rapu je navíc zásadní autentičnost, což pokud máte ochranku, nikam nechodíte a žijete v izolaci, tak ji ztrácíte. Pro některé to navíc ani není přirozené prostředí,“ vysvětluje Šíma. „Takeoffovi bylo 28, chtěl si život zkrátka užít a dělat to, co byl zvyklý dělat. Právě třeba hrát kostky někde na bowlingu,“ dodává.

Klíčovou roli komunity, ze které pocházejí, vyzdvihuje i amerikanista Beneš. „Často u úspěšných afroamerických rapperů a sportovců vidíme, že s komunitou z jejich ghetta mají specifický vztah. A obráceně i ona k nim. Místní mají pocit, že jim vlastně pomohli. Navíc jedním z důvodů, proč k úspěchu došlo, je i skutečnost, že se prodává to ghetto – že patříte ke gangu, máte zbraň. I to je součástí identity nebo image rappera, co prodává,“ vysvětluje.

Kdo jsou Migos? Trojice Migos (Takeoff, Offset, Quavo) vznikla v roce 2008 a proslavila se hity Versace nebo Bad and Boujee.

Natočila dnes kultovní albovou trilogii The Culture I-III a spolupracovala s předními umělci a umělkyněmi z rapové scény od Drakea až po Cardi B.

Svou specifickou flow, anglicky nazvanou rap triplets (volně přeloženo jako rapové trioly, při kterých umělci v rychlosti drmolí vždy tři slabiky po sobě), Migos zásadně ovlivnili celou rapovou scénu.

Migos se několikrát podívali na vrcholy hitparádových žebříčků , ať už díky singlům, nebo celým deskám.

Takeoff natočil i sólové album The Last Rocket (2018). V pondělí před svou smrtí vydal singl „Messy“ s novým projektem Unc & Phew, který založil se strýcem Quavem.

S tím se nicméně pojí i problémy. „Vzájemný vztah (mezi komunitou a rapperem) může být leckdy napjatý, protože komunita může mít pocit, že jim osobnost něco dluží, protože z ní profituje a ona z toho nic nemá. Může vznikat závist a rivalita,“ popisuje dále.

To se stalo osudným například rapperovi Nippseymu Hussleovi. V roce 2019 ho před jeho obchodem v jižním Los Angeles zastřelil dnes 32letý Eric R. Holder – muž, se kterým Hussle ve čtvrti vyrostl a patřil ke stejnému pouličnímu gangu (Rollin 60's).

Zesnulý rapper údajně několik dnů před vraždou Holdera nařkl z toho, že je „udavač“, nicméně rapperovo okolí tento důvod hádky popírá. Neví se, co přesně vedlo Holdera k brutální vraždě (Holder Husslea střelil desetkrát a než z místa utekl, kopl ho do hlavy), zjevně to však souvisí s dynamikou vztahů v komunitě. Holder na rozsudek zatím čeká.

Jak moc byl Hussle zásadní pro tamní komunitu, kterou se snažil podporovat, dokazuje skutečnost, že připomínková ceremonie po jeho smrti proběhla v ikonické Crypto.com aréně (dříve Staples arena – pozn. red.) pro 20 tisíc lidí. O rok později zde například proběhlo rozloučení i s ikonou světového basketballu Kobem Bryantem.

Změna se nekoná

Je prakticky vyloučeno, aby vražda Takeoffa změnila poměry v americkém rapu. „Pravidla hry zůstanou stejná. Zbraně budou, gangy budou. Rappeři budou mluvit o stejných věcech a lidé včetně hudebních hvězd je budou oplakávat. K rapu to nicméně patří,“ podotýká hudební publicista Šíma.

Pro zajímavost pak dodává, že v rámci dosavadní diskuze po smrti Takeoffa od nikoho ze scény neslyšel, že by začal řešit, jak podobným útokům předcházet, co udělat jinak. Všichni vám na konci složí čest, ale pak jdou dělat tu samou věc s vědomím toho, že taky mohou zemřít,“ usuzuje.

Rapeři v Česku Česká rapová hvězda Yzomandias má ve zvyku čas od času posbírat sloky, které rozdal na desky jiných rapperů, a vydat je pod svým jménem v podobě mixtape. Recenze: Zářez do historie rapu. Yzomandias zní jako nový živočišný druh

„Musíme si uvědomit, že my v Evropě to vnímáme zprostředkovaně skrze videoklipy a televizi. Může nám to připadat jako vykonstruovaná věc a máme za to, že rappeři chtějí vypadat tvrdě, dobře, a proto nám předkládají tento pohled. Realita je nicméně jiná… Pro ně to není hra, ale realita, kterou žijí,“ dodává.

Častější vraždy afroamerických rapperů tak mohou představovat jen odraz trendu rostoucího násilí zbraní v americké společnosti. Těchto útoků totiž za posledních několik let kvůli stále se více polarizující společnosti v USA i pandemii covidu-19 přibývá.

Podle v červnu zveřejněné zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v roce 2020 přibylo 35 % případů násilí páchaného střelnými zbraněmi než o rok předtím. To je nejvyšší přírůstek od roku 1994.

Zločinů páchanými střelnými zbraněmi přibývá nejrychleji právě mezi mladými Afroameričany – muži (10 až 44 let) a původními obyvateli, také muži ve věku (25 až 44 let). Většinou v prostředí s vysokou mírou chudoby.