Vrcholky Alp zezelenaly. A není to dobře

Zelená místo sněhově bílé. Takovou proměnu na alpských vrcholcích vysledovali vědci ze satelitních dat. Zarostlých ploch nad horní hranicí lesa je nyní v Alpách oproti roku 1984 o 77 procent více. A je to ještě o 20 procent více, než se odhadovalo loni.

Odborníci označili podle britského listu The Guardian proměnu, k níž v Alpách dochází, za „absolutně masivní“.

Zapříčinily ji stoupající teploty i větší dešťové srážky – ledovce ustupují, vegetační doba se prodloužila a do nových oblastí se dostávají nové rostliny. Ty jsou navíc vyšší a rostou v hustším měřítku než původní zeleň.

Rozšíření zeleného porostu do vyšších nadmořských výšek by mohlo – potenciálně – mít i pozitivní dopady, mimo jiné by mohlo pomoci s ukládáním uhlíku. Podle vědců ale převáží dopady negativní: tání permafrostu, snížení albedo efektu, tedy odrazivosti slunečních paprsků, a ztráta habitatu.