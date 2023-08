Vyšetřovatel Trumpa získal od Twitteru soukromé zprávy exprezidenta

Předmětem soudního příkazu, který na začátku roku donutil sociální síť Twitter předat informace zvláštnímu vyšetřovateli americké vlády Jacku Smithovi, byly soukromé zprávy exprezidenta Donalda Trumpa a další údaje. Podle médií to vyplývá z čerstvě zveřejněných přepisů ze soudního sporu mezi vyšetřovateli a firmou, která nyní vystupuje jako X. Dokumenty také ukazují, jak se soudkyně podivovala nad odporem společnosti vlastněné nyní Elonem Muskem vůči požadavkům prokurátorů.

Sociální síť se nechtěla podřídit požadavku prokurátorů, že Trumpa nemůže o soudním příkazu informovat. Howellová se nad tímto bodem opakovaně pozastavovala a tázala se, proč Twitter podniká tyto kroky ve prospěch bývalého prezidenta, když v případě jiných uživatelů podobné snahy nevyvíjel. „Je to proto, že si chce nový výkonný ředitel (Musk) získat přízeň bývalého prezidenta?“ uvedla soudkyně při jednání 7. února.

Právník zastupující Muskovu firmu uvedl, že sociální síti jde o „ústavní práva“. Zároveň prezentoval argument, že požadavky prokurátorů by mohly narušit utajení vládních komunikací. To podle Politico vyvolalo „nevěřícné“ reakce prokurátorů i soudkyně, která pochybovala o tom, že by Trump v soukromých zprávách na twitteru probíral vládní agendu.