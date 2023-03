Záběry Pentagonu ukazují kontakt ruské stíhačky s americkým dronem

Při prvním průletu to vypadá, že stíhačka zašpinila objektiv kamery. Druhý průlet byl ještě bližší - záběry se při něm přerušily.

Podle Pentagonu na konci 42 sekund dlouhé sekvence jedna ze stíhaček do dronu narazila. Samotnou kolizi ale video neukazuje, podotýká deník The New York Times. Záznam po přerušení pokračuje záběrem, na kterém je vrtule dronu, podle BBC je vidět, že je ohnutá.