Zachraňovala životy, natočili o ní film. Teď ji v Řecku soudí kvůli špionáži

Její spoluobžalovaný, zkušený potápěč Sean Binder, pak v úterý agentuře AP řekl, že je důležité zajistit dodržování zásad právního státu. „Před soudem jsou dnes lidská práva. To je ten základní problém… My zoufale toužíme po tom jít před soud, protože to, co jsme udělali, nebylo protizákonné,“ myslí si. Obvinění ze špionáže odmítl s tím, že pouze poslouchali námořní rádio a komunikovali přes platformu WhatsApp.