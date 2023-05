Zelenskyj neletěl na G7 za spojenci. Pohlédne do očí těm, co tolerují Putina

Možnost mluvit přímo s Módím a Lulou a dalšími hosty z rozvojových zemí je podle nejmenovaného diplomata zapojeného do summitu „nejlepším vysvětlením“, proč Zelenskyj vyrazil do japonské Hirošimy osobně. „Je tou součást našeho společného působení (na rozvojové země) a velký krok pro Zelenského. Japonci by nic takového nepovolili, kdyby to nebylo dopředu prodiskutované a připravené,“ řekl diplomat pro FT v podstatě ve shodě s výše zmiňovaným zdrojem Politica.