Zelenskyj dorazil do Londýna. Sunak mu nabídne zbraně delšího dosahu

Úřad britského premiéra podle BBC také uvedl, že Spojené království rozšíří program výcviku ukrajinských vojáků, aby se do něj mohli zapojit i piloti a námořníci. Británie už za posledních šest měsíců vycvičila deset tisíc ukrajinských vojáků a letos plánuje trénink 20 tisíc dalších.

Tento týden se objevily také spekulace, že by se ukrajinský prezident mohl vydat na návštěvu Bruselu, kde by se mohl účastnit mimořádného unijního summitu ( psali jsme zde ). Setkání se má konat ve čtvrtek a v pátek a tématy budou zejména migrace, podpora evropské ekonomiky či obchodní vztahy se Spojenými státy a Čínou.

Zelenskyj by EU mohl požádat o další zbraně pro obranu své země před ruským útokem. Podle Financial Times se také očekává, že Zelenskyj osobně vystoupí v Evropském parlamentu. Tam bude pravděpodobně akcentovat ukrajinskou žádost o vstup do EU.