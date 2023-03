Zprávy z bojiště: Ukrajinci na jihu loví ruská děla

Během posledních dní stále nedošlo k většímu útoku na ukrajinskou týlovou infrastrukturu, například energetickou. Nelze tedy vyloučit, že Rusko tuto strategii s koncem zimy opustilo. Ukrajinské oficiální zdroje dokonce uvádí , že země je připravena znovu vyvážet elektřinu do Evropské unie.

Povětrnostní podmínky stále bojovým operacím příliš nesvědčí. Poslední dny byly chladnější, například u Bachmutu se v noci pohybovaly pod nulou, ovšem na promrznutí hlubokého bláta, které se na mnoha místech vyskytuje, to nestačí.

Zda to bude stačit, aby si ukrajinská strana vybudovala v dohledné době nějakou výraznou výhodu na bojišti, to není samozřejmě ani přes tento vývoj jisté. Záležet bude na míře pomoci a také na schopnosti ruského průmyslu (a armádních skladů) tyto ztráty nahrazovat.

Co se týče stavu bojů, na samotném severním konci fronty ruské jednotky pevně drží východní břeh řeky Oskil kolem Dvoričneho . Ovšem očekávaný nápor směrem k jihu, na Kupjansk, alespoň zatím nepřišel.

Pravidlo, kterým se ruské tajné služby řídily i na Ukrajině: K úspěšné kontrole okupovaného území stačí, když kolaboruje pouhých osm procent obyvatel. Píše se to ve zprávě expertů britského institutu RUSI.

Z nejsledovanějšího místa celé fronty, tedy okolí města Bachmut, přicházejí jen velmi kusé a nejasné zprávy. Do oblasti už nemají přístup nevládní organizace a novináři, nezávislých informací je tedy jen málo.

Silnice však zřejmě už skutečně nejsou až na nějaké menší úseky v přímém dohledu ruských sil. Především řízené protitankové střely tak představují menší nebezpečí než zhruba před 14 dny. Alespoň to tedy tvrdí ukrajinské zdroje.

Ruské síly se dále snaží sevřít toto opevněné město do kleští ze severu a jihu. Ukrajinské velení do oblasti převelelo mechanizované zálohy a boje kolem Avdijivky od té doby už nejsou pro ruskou stranu tak úspěšné. Byť samozřejmě není jasné, jak vysokou cenu za to ukrajinské síly zaplatily. Ruské jednotky jsou sice jasně nadále aktivnější, útočnější, ovšem tempo jejich postupu je výrazně zpomalené.