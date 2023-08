Brněnská kauza: „Časovaná bomba pro ODS a obrovský problém pro Blažka“

Jak je podle vyšetřování policie do bytové kauzy zapojená brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Policisté dál rozplétají nitky brněnské bytové kauzy, ve které je několik lidí i firem podezřelých z toho, že manipulovali přidělování městských bytů. Důkazy podle kriminalistů nasvědčují mimo jiné tomu, že do případu je zapojená také současná primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

„Kriminalisté používají formulaci, že tuto variantu považují za tu, která je správná. Tedy evidentně nashromáždili dostatek důkazů na to, aby mohli říct, že příbuzní primátorky byli ve skutečnosti pouze bílými koňmi,“ uvádí v podcastu 5:59 Valášek.

Za Vaňkovou - podobně jako nedávno u případu fotografie , na které je primátorka zachycená s bílým práškem - nicméně stojí vedení brněnské radnice. A nesouhlasná vyjádření příliš nezaznívají ani od místní opozice. Podle reportéra Valáška je to dané politickou situací, která v Brně nastala loni po komunálních volbách.

Za problémy, které v současnosti řeší brněnská buňka občanských demokratů, pak nese svůj díl politické odpovědnosti také už zmíněný ministr Blažek, a to z pozice předsedy jihomoravské ODS. Současné dění se ho ale dotýká i tím, že primátorka Vaňková je jeho bývalou advokátní koncipientkou.

Blažek ale do kauzy vstoupil i svým postupem v roli šéfa resortu spravedlnosti, když v minulosti žádal Nejvyšší státní zastupitelství o informace z případu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) i samotného Blažka byly jeho ministerské dotazy v mezích zákona, podle nejvyššího státního zástupce Igora Stříže ale šlo o neobvyklou záležitost.

Ale to nemusí být konec. Jeden ze spolupracujících obviněných v bytové kauze, Pavel Hubálek, totiž dokonce už dříve uvedl, že ministr je „hlavou celého systému manipulací s byty“. Což však samotný ministr Blažek opakovaně a důrazně odmítl.

Jenže i pokud se Hubálkova obvinění vůči ministrovi nebudou brát v potaz, znamená bytová kauza pro Blažka „velkou politickou polízanici“, upozorňuje Valášek. Navíc nikdo momentálně netuší, co dalšího ještě policisté v kauze zjistí. „Dovolím si tvrdit, že pro ODS je Brno časovaná bomba,“ dodává reportér.

„Ale nemyslím si, že by premiér právě za bytovou kauzu udělil Blažkovi kartu červenou,“ míní reportérka Adéla Jelínková: „Protože když už ji neudělil do této doby, tak si nedovedu představit, že by následovalo ještě něco výbušnějšího.“