Místo Jadranu vlastní zahrada. Tisíce Čechů vymění moře za sůl v bazénu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Loni touto dobou se na nový bazén čekalo i půl roku. Teď ho zájemce dostane za měsíc. Můžou za to nejenom větší skladové zásoby materiálů, ale také poptávka, která po vypuknutí války na Ukrajině lehce spadla.

„Nebude. Kdybyste si mě pozvali tři měsíce zpátky, tak bych vám ještě začátkem února řekl, že nás čeká další rekordní rok a ta čísla tomu skutečně odpovídala. Pak ale začal konflikt na Ukrajině a to trochu těma kartami zamíchalo,“ říká šéf Albixonu Zdeněk Vosolsobě s tím, že letos firma vyrobí mezi dvěma a třemi tisíci bazénů a počítá s poklesem tržeb na 1,6 miliardy. I přesto, že v průměru dnes bazén stojí o deset procent více než loni. Důvodem je velký německý trh, kde lidé právě od začátku konfliktu už o bazény nemají takový zájem.

Za jak dlouho dostanu bazén, když si ho dnes objednám?

Situace se trošku zlepšila a stabilizovala. Dnes ho dostanete za jeden až dva měsíce.

Loni byly čekací doby delší – čím to je, když chybí materiál?

My je máme. Vzhledem k tomu, že jsme loni měli enormní problémy s poptávkou, na letošek jsme se mnohem lépe připravili. Musíme ale oddělovat bazény od zastřešení. Na zastřešení je ta poptávka stále vysoká.

A tam budu čekat jak dlouho?

Tři až čtyři měsíce.

Udržet stávající ceny bylo nereálné

Kolik ale za bazén oproti loňskému roku zaplatím?

Bylo až nereálné udržet ty stávající ceny. Pro nás je to až trochu frustrující – naplánujeme si rok, myslíme si, že vše děláme správně, dáme si i nějaké rezervy, kvůli turbulentní době. Nakonec vám o sto procent zdraží plyn a hliník vyběhne o desítky procent.

Stoprocentní zdražení plynu je dnes ještě to lepší….

To bylo spíš rámcové. Mění se to z týdne na týden. Kdybychom dnes ale vzali průměrný bazén oproti minulému roku, museli jsme zdražit o deset procent.

Takže kolik teď takový průměrný bazén stojí?

Dnes se bavíme o bazénu i s technologií kolem 200 tisíc korun. K tomu bych rovnou připočetl zastřešení, to je dalších sto až sto padesát tisíc.

Tedy investice 350 tisíc? Neobáváte se toho, že teď lidé začnou šetřit a přestanou si kupovat takto drahé bazény?

Na to jsou dva pohledy: Jeden z nich je, jestli Češi bazén neškrtnou jako první, protože je to zbytná investice. Pak je ale druhý pohled, který zatím zákazníci upřednostňují. Bazén berou jako investici. Investici do zdraví – dnes je trend otužování a plavání…

Možná ale lidé nebudou mít 350 tisíc, aby si tuto investici mohli dovolit…

Pak je tu další faktor. Bazén zvýší hodnotu nemovitosti, což v dnešní době může být zajímavé – ne každý má 3–5 milionů na to, aby si koupil investiční byt, ale spoustu lidí může mít pár set tisíc.

Bude to tedy jiná skupina lidí?

Myslím si, že ne. Češi jsou totiž v investicích velmi konzervativní, nemovitost je pro ně stále prim.

Začátkem února bych čekal rekordní rok. Teď už ne

Kolik lidí si bazén koupilo loni a kolik ho koupilo letos?

Loni jsme vyrobili něco přes tři tisíce bazénů. Byl to pro nás rekordní rok ve všech sledovaných ukazatelích. Letos očekáváme malinký pokles, ale pořád se budeme pohybovat mezi dvěma až třemi tisíci bazénů.

Takže zájem klesá a zájemců nebude tolik?

A když se tady potkáme za další tři měsíce, nebude ten pokles ještě větší?

Je strašně těžké to odhadovat. My dnes pracujeme dva až tři měsíce dopředu. Zatím ta poptávka přetrvává. Zejména v Čechách máme poptávku jako loni. Ta změna je více v zahraničí, kde je ten pokles o něco vyšší.

Čím si to vysvětlujete?

Přisuzuji to tomu, že Češi rádi investují do svých nemovitostí. V zahraničí je to investiční portfolio rodin daleko pestřejší. Jsou v tom daleko dál a nemají až takovou vazbu k nemovitostem, které my rádi kultivujeme.

Rekordní rok ve všech směrech

Loni jste vyrobili více než tři tisíce bazénů, co ten rekord znamená finančně?

Vykážeme tržby 1,8 miliardy, což je pro nás více než 20procentní nárůst oproti roku 2020.

A zisk je jaký?

EBITDA také vzrostla – ještě výrazněji. Vykážeme kolem 350 milionů.

A pro letošní rok počítáte s jakými čísly, teď už asi s jinými než na začátku roku?

Pracovali jsme skutečně s jinými – velmi podobnými jako loni. Dnes si myslíme, že míříme někam na 1,6 až 1,7 miliardy.

Sklady vyšší o stovky milionů

Říkal jste, že materiál vám nechybí. O kolik jste rozšířili skladové zásoby?

To je něco, co bylo loni a na začátku roku naprostá realita. Naše strategie je nakupovat hodně dopředu a vytvořit si prostor pro případnou reakci – když nám některý dodavatel něco nedodá, máme měsíc až tři, abychom my reagovali jinde. Zásoby jsme zvyšovali o desítky až stovky milionů.

Když teď ale zájem klesá, nemáte ve skladových zásobách příliš moc peněz? Nebude vás to brzdit?

Samozřejmě, ideální by bylo nemít peníze na skladech skoro žádné a pracovat v nějakém modelu „just in time“. V této době by to ale bylo minimálně rizikové.

Jak dlouho můžete ještě v Česku růst? Kdy se trh naplní, když už má bazén mnoho lidí?

Tento dotaz dostávám docela často. Asi to tak ale nebude. Stále se staví, stále existuje velké množství lidí, kteří mají nadzemní bazén a časem zjistí, že ten zakopaný je lepší. Objevily se i nové faktory, o kterých jsme se bavili – investice do zdraví a nemovitosti.

Takže se nebojíte, že se potenciál českého trhu brzy vyčerpá?

Co jsem ve firmě, což je dnes už 13 let, je ten trh velmi stabilní. Ty velké výkyvy, které děláme, jsou zejména na exportu.

Snažíme se dostat na španělský trh

Kde je tento výkyv největší? Je to Německo?

Hodně Německo, je to tím, že v absolutní hodnotě je to pro nás největší trh. Takže jsme hodně zacílili Německo. Ale je to i sever, Francie a další země.

Budete přidávat i nové trhy? Je na to teď vůbec vhodná doba?

Snažíme se uspět na španělském trhu.

Tam nejsou tamní výrobci bazénů?

Jsou, ale my se tam snažíme uspět zejména se zastřešením. To je pro nás exportní produkt číslo jedna.

Neztrácíte ale v exportu konkurenceschopnost? Doprava přeci zásadně zdražila…

To platí zejména u bazénů, kde většinou platí – co kamión, to bazén. U zastřešení máme exportní balení. Na kamion jich pak naložíme 15–20 a ta logistika není až tak výrazným nákladem.

Nové příležitosti, nové obory

Když říkáte, že Češi do bazénů investovat budou i dál, nebudou ale investovat spíš do těch levnějších? Na trhu jsou přeci i levnější firmy než vaše.

Určitě existují. Můžeme se minimálně bavit i o nadzemních bazénech, ale já si myslím, že v tomto ten český trh dospívá. Stejně jako v zahraničí.

A co třeba vířivky. Vy je v sortimentu nemáte, ale není to dnes ještě atraktivnější než bazény?

Je to podobné. Ten boom byl na bazénech i na vířivkách. Celkově venkovní domov. Vířivky aktuálně nemáme, uvažujeme, jestli se tím směrem znovu vydat. Dříve jsme je měli v nabídce, postupně jsme se více soustředili na bazény, což nás přivedlo k těm úspěšným číslům v posledních letech.

Bílá barva a sůl je základ

Jaké jsou dnes vlastně trendy v bazénech?

Ještě rok, dva zpátky bych řekl, že jsou jiné při exportu a u nás, ale strašně se to smazalo. Během covidu se rozdíly smazaly a lidé poptávají to samé. Bazén do Česka i Německa je totožný – a to až do úrovně barev a tvarů. To je trochu zjednodušení.

Je to tím, že české bazény a zastřešení – a teď nemyslím jen ty naše, ale celkově – mají v Evropě respekt a tím si dokážeme i ten trh přizpůsobit a trochu diktujeme trendy.

A kdybych chtěla mít super trendy bazén?

Letos a loni je top seller bílý bazén s přelivovou mřížkou. K tomu slaná úprava vody – to je dnes naprostý standard a zastřešení. To je to nejprodávanější.

Co chystáte v nejbližší době?

Snažíme se rozšířit portfolio a tím navýšit komplexnost pro naše zákazníky v tom, co jim můžeme dodat. Míříme do zahrad.

Vířivky a bazény Velký zájem o bazény a vířivky v loňském roce hlásila většina výrobců a prodejců. Tržby jim rostly o desítky procent. Největší prodejci bazénů a vířivek v ČR: Albixon, Mountfield, Marimex, USSPA