Češi vyndávají jídlo z košíků. Tolik za něj utratili naposled v 80. letech

Ve slevách podle něj nakupuje už 60 % lidí, ještě před rokem to bylo 50 %. „Vrátilo se to, co zmizelo za covidu, kdy jsme se naučili jít do jednoho obchodu a tam nakoupit všechno. Dnes třetina populace vyzobává slevové akce v jednotlivých řetězcích,“ tvrdí Prouza.