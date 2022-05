Ženy se stydí mluvit o penězích. Doplatí na to v penzi

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Celkově investuje jen 27 procent žen, přitom si většina z nich myslí, že investování je užitečná věc. Vyplynulo to z březnového průzkumu Ipsos pro investiční platformu Fondee.

„To je výrazně méně než u mužů. 65 procent žen věří, že je to jediná cesta, jak se zabezpečit na důchod. 57 procent žen věří, že je to cesta, jak se bránit proti inflaci. 52 procent žen si myslí, že investovat by měl každý,“ uvedla spoluzakladatelka startupu Fondee Eva Hlavsová v pořadu Agenda SZ Byznys.

Vy provozujete investiční platformu a nedávno jste si nechali udělat průzkum na reprezentativním vzorku české populace zaměřený na to, jak ženy zacházejí se svými financemi. Co z něj vyplynulo?

Nás překvapilo, že ženy často vnímají peníze jako něco, co je pro ně částečně tabu a přináší to stres. Zhruba 50 procent žen o penězích nemluví a nechce o nich mluvit. Byly vychovávány v tom, že se o penězích nebavíme.

O penězích jsou schopny se bavit spíš v rodině nebo jen se svým partnerem, to uvedlo 63 procent žen. Dalších 52 procent uvedlo, že si nepřipadá v pohodě, když svůj průběžný rozpočet řeší.

A je to špatně?

Měly by se cítit komfortně, vědět, co dělají a proč.

A to, že o tom budou mluvit, jim dodá to sebevědomí? Nebo mohou třeba získat srovnání, jak to dělají ostatní?

To, že se téma celospolečensky otevře, bude pro ty ženy prospěšné. Z průzkumu vidíme, že to téma by otevřít chtěly a pomohlo by jim to. A chtěly by finance řešit s mnohem větší sebejistotou.

Eva Hlavsová Za sedm let života v Londýně nasbírala zkušenosti v oblasti investičního bankovnictví a korporátního financování. Do Česka se vrátila, aby s manželem založila Fondee.

Šestiletou kariéru v bankovním domě Morgan Stanley Eva zakončila na pozici viceprezidentky. Pracovala v oddělení risk management na stovkách případů dluhového financování světových korporací a také se podílela na schvalování úvěrů pro evropské fúze a akvizice v řádu miliard dolarů. Mimo jiné se věnovala nastavování limitů na obchodování měnových a komoditních derivátů a dohlížela na portfolio margin loans.

Předtím pracovala jako analytička na Ministerstvu financí, kde se věnovala makromodelování české ekonomiky. Absolvovala také letní stáž v Evropské bance pro obnovu a rozvoj.

Je držitelkou dvou magisterských titulů ekonomie, a to z University of Cambridge a z Institutu ekonomických studií na Karlově univerzitě.

Ve Fondee se stará o výběr portfolií, risk management a customer care.

Co dalšího zajímavého z průzkumu vyplynulo?

Překvapilo nás, že celkově investuje jen 27 procent žen. To je výrazně méně než u mužů. Přitom většina z nich si myslí, že investování je dobrá věc. 65 procent žen věří, že je to jediná cesta, jak se zabezpečit na důchod. 57 procent žen věří, že je to cesta, jak se bránit proti inflaci. 52 procent žen si myslí, že investovat by měl každý.

V čem jsou tedy ty bariéry?

45 procent žen, které neinvestují, to nedělá proto, že si myslí, že nemají dostatečné sebevědomí se do toho pustit. Že tomu nerozumí, nemají ty zkušenosti a znalosti. 82 procent žen si myslí, že musí rozumět vývoji na trzích, aby mohly začít investovat.

Když jsme si průzkum srovnali s našimi interními daty, zjistili jsme, že v úrovni investorských znalostí není mezi pohlavími rozdíl. Muži ví v oblasti financí a investic stejně jako ženy.

Rozdíl je však v tom, že muži se do investování mnohem častěji pouští, proto mají tu sebejistotu.

Proč jste si takový průzkum dělali?

Průběžně monitorujeme situaci. Když jsme naši investiční platformu v roce 2020 spouštěli, měli jsme mezi klienty 20 procent žen, dnes je to 26 procent – to se velmi blíží tomu celorepublikovému vzorku. Je tu mnoho racionálních ekonomických důvodů, proč by ženy investovat měly.

Proč jsou ženy ohroženy chudobou na stáří víc než muži?

Když se podíváme na data z Českého statistického úřadu, jaké jsou mezi muži a ženami rozdíly po ekonomické stránce – je tu 17procentní rozdíl mezi průměrným příjmem muže a průměrným příjmem ženy. Ženy také pracují zhruba o šest let méně. Mají i o něco vyšší nezaměstnanost. Během svého života nedokážou nakumulovat takové bohatství jako muži.

Mezi průměrným důchodem muže a ženy je také rozdíl zhruba 17 procent. Ženy se navíc dožívají statisticky vyššího věku, zhruba o šest let. Ke konci důchodového věku jsou pak v domácnosti často samy s nižším důchodem. Jedna z hlavních cest, jak se s muži v důchodovém věku vyrovnat, je začít na to myslet, už když je člověk mladý.

Kdy?

Čím dřív, tím líp.

Ve dvaceti?

Určitě. Začít ve chvíli, kdy začnete být soběstační, kdy si začnete vydělávat.

Jak by na tom byly české ženy, kdyby zůstaly bez partnera?

Zhruba 60 procent žen má společný rozpočet s partnerem. Přitom 83 procent žen o tom rozpočtu rozhoduje stejně nebo více než partner. Jsou to spíš ženy, které rozhodují, za co se bude utrácet.

Na druhé straně do něj méně přispívají, tři čtvrtiny žen dávají méně než polovinu. Finanční stránku tedy dodá spíš muž, žena dodá rozhodování.

Sedmdesát procent žen už myslí i na sebe a odkládají si peníze stranou. Ale to nestačí. Když by opustily svého partnera, jen 50 procent z nich by bylo finančně soběstačných. Jen 21 procent má dostatečné rezervy ve výši šesti měsíčních platů, což je rezerva, která se doporučuje pro krátkodobý výpadek příjmů.

Fondee Ambicí startupu je naučit lidi pravidelně si spořit a ukládat peníze do akcií a dluhopisů přes burzovně obchodované fondy ETF.

Investované prostředky se rozdělí mezi několik fondů ETF, z nichž každý obsahuje stovky akcií nebo dluhopisů. Investice jsou tak rozložené např. mezi akcie největších amerických firem nebo mezi státní dluhopisy.

Dosud platforma umožňovala jen investice do několika předem daných portfolií. S licencí obchodníka s cennými papíry se produktová nabídka rozšíří například i o službu aktivní správy portfollia.

V roce 2020 do startupu nalila J&T Banka 10 milionů korun.

Vy jste udělala velkou kariéru v Londýně, světovém finančním centru. Co z vašich zkušeností je přenositelné do českého prostředí? Co z vašich zkušeností může pomoct českým ženám?

Když jsem tam v 25 letech začala pracovat, překvapilo mě, že mi všichni říkali, že je potřeba začít si spořit a investovat na důchod. Že mají různé plány podporované zaměstnavatelem. Bylo naprosto běžné, že všichni se s první prací po škole začali zabezpečovat na důchod.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu.