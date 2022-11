Tady už cítí, že se recese blíží. Výroba spadla o 40 procent

I když objem výroby padá, počet zákazníků firmy paradoxně roste. Slévárenství jako energeticky náročný obor se totiž dostává do problémů. „Nejsou to jen menší společnosti, které mají problémy. Problémy mají už i nadnárodní celky se slévárnami ve více lokalitách v Evropě. Dostávají se do úpadku a řeší různé restrukturalizace a podobně,“ říká Lát s tím, že jenom v České republice ví o třech krachujících slévárnách. „Šuškanda je ale o mnoha dalších. Co se týká světa nebo Evropy, tak tam je to velký slévárenský koncern, který měl těch několik fabrik v Německu, Maďarsku, Rumunsku, napříč Evropou. Ta matka má dneska finanční potíže,“ dodává.