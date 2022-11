Nová auta tak podražila, že se na ně lidé nechodí ani dívat

„Já bych v tomhle případě rozlišil to, co jede z výrobních závodů a registruje se, protože to jsou dodávky smluv uzavřených koncem loňského roku. Oproti tomu je současná poptávka – tedy kolik lidí chodí na showroomy a podepisuje smlouvy,“ říká Martin Peleška šéf Toyota a Lexus, podle kterého aktuální výroba rozhodně není výrazem aktuální poptávky.