S miliardovým Mudrykem až do roku 2031. Vyplatí se Chelsea tenhle lup?

Náramně by zapadl do Arsenalu, ale přednost dostala megalomanská nabídka Chelsea. Mychajlo Mudryk se coby posila londýnské Chelsea poprvé představil divákům na Stamford Bridge. Jak se vypořádá s tlakem?

Anglická Premier League už se rozehřála před druhou polovinou svého programu. Navzdory předsezonním predikcím čelí londýnské velkokluby Chelsea a Arsenal zcela odlišným statostem. Blues se i přes utrápenou výhru s Crystal Palace topí v půlce tabulky, kdežto Arsenal dokázal porazit rivala jménem Tottenham, a dál tak živí svůj velký sen o ligovém titulu.

Kontrast je to veliký. Arsenal, lídra soutěže, zdobí soudržný a sebevědomý kolektiv, zatímco trápící modrobílí sousedé z Chelsea nemohou přes kalamitu personálních změn a zranění stále najít rovnováhu.

Jediné, co se zatím Arsenalu vyloženě nedaří, je vhodné a potřebné doplnění hráčského kádru. „Manažera Mikela Artetu jistě děsí pohled na relativně úzkou soupisku,“ podotýká v podcastu Karel Tvaroh. „Pokud by se mu nedej bože zranilo několik členů základní jedenáctky, musel by řešit krutý strategický rébus,“ dodává.

Transferové terče Gunners zatím neomylně přetahuje odvěký rival z Chelsea, jmenovitě nesmlouvavý americký investor a spolumajitel klubu Todd Boehly.

Nejprve Arsenalu vyfoukl formou hostování portugalského šikulu Joaa Felixe, kmenového hráče Atlétika Madrid. Zároveň se vložil do boje o Mychajla Mudryka, největší hvězdu ukrajinské ligy, o kterou se předtím také aktivně zajímal Arsenal. Todd Boehly do jednání vstoupil, svou konkurenci finančně přebil a Mudryka Arsenalu na poslední chvíli uloupil.

Média zmiňují obrovskou transferní částku 88,5 milionu liber (2,4 miliardy korun). Případné další navyšování ceny nad tuhle hranici už Arsenal vzdal a šéfové Šachtaru Doněck si plácli s Chelsea.

Chelsea nehledí na účet

Jak je vůbec možné, že v současné době fotbalový klub podepíše kontrakt s hráčem na 8,5 roku? Mezi Nosiči vody panuje shoda, že si Boehly a spol. chtěli náležitě pojistit jeden z největších možných talentů budoucnosti. Chelsea se od léta mimo jiné snaží skupovat mladé talenty z celého světa, nedostatek aktivity na trhu majitelům Blues opravdu vyčíst nelze.

„Chelsea se od léta pořádně rozšoupla. Výčet jejich nákupů: Marc Cucurella přišel za 60 milionů liber, Raheem Sterling za 47,5, Carney Chukwuemeka za 20, Kalidou Koulibaly za 33, Fofana za 75, Pierre-Emerick Aubameyang za deset, Benoit Badiashile za 35, Joao Felix formou hostování za deset a nyní Mychajlo Mudryk za 88,5. Přesto je Chelsea až desátá, efekt na hřišti to zatím nenese,“ říká fotbalový novinář Luděk Mádl.

Arsenal jako vhodnější adresa

Nosiči vody v podcastu přemítají, proč se nadějný Ukrajinec nakonec rozhodl pro Chelsea, kde to po všech stránkách skřípe, když mohl následovat svého krajana Oleksandra Zinčenka a porvat se o titul v barvách Arsenalu. Šlo tu především o finanční podmínky?

„Už jen čistě lidsky by mi dával větší smysl Arsenal, kde by se mohl spolehnout na rady krajana Zinčenka, který je známý pro svou inteligenci a přátelskou povahu. V hladší adaptaci v Londýně by mu to jistě velmi pomohlo. Nehledě na aktuální sportovní rozpoložení na obou adresách,“ míní moderátor Jaromír Bosák.

Chelsea se pustila do obrovské investice. Přestože Mudryk neodehrál na špičkové úrovni víc než jednu celou sezonu, měl by inkasovat kolem sto tisíc liber týdně v rámci nevídaně dlouhého kontraktu na 8,5 roku.

Co se asi aktuálně honí hlavou talentovanému Ukrajinci? Jak asi vnímá kontrakt s klubem platný až do roku 2031 a proč je to pro Chelsea mnohem riskantnější krok než pro samotného Mudryka? A jaká rizika vyplývají z tohoto megatransferu?

Kouzlo Neapole

Nosiči vody probrali také příčiny vzestupu italské Neapole, která je nejsilnější od éry Diega Maradony a podobně jako Arsenal vcelku překvapivě kráčí za mistrovským titulem. Že vám nic neříkají jména jako Victor Osimhen nebo Chviča Kvaracchelija? Pusťte si Nosiče vody a dozvíte se víc.

V nejnovější epizodě uslyšíte také o přesunu defenzivního záložníka z Pobřeží slonoviny Christa Tiéhiho z Liberce do anglického druholigového Wiganu, kde se ho jako hlavní kouč ujme slavný Kolo Touré. Nechybí ani sonda do sparťanského exodu odchovanců. Kdo opouští Letnou a jak je to s potenciálem některých rudých nadějí?

V podcastu nechybí ani tradiční sázkařské okénko, které se tentokrát věnuje i návratu německé Bundesligy. V rámci šlágru kola vyzve RB Lipsko favorizovaný Bayern, přesto trio Nosičů předpovídá překvapení ve formě neprohry domácích.