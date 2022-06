Expert: Politici o změnách klimatu teď nemluví, ale žaloba může být zlom

V Česku chybí někdo, kdo by se rozhodl vyslovit, že klimatická změna je téma. Vždy se to nějak zamaže tím, že „máme rádi přírodu“. Kromě dekarbonizace bude třeba řešit i energetickou bezpečnost, říká Ondráš Přibyla.

„Transformace jsou nastartované, některým státům se daří snižovat emise dlouhodobě. Velká Británie nebo Dánsko snižují emise skoro o 4 % ročně, to je vlastně docela velká rychlost a není to jenom tím, co se přijalo v Glasgow,“ připomíná expert na komunikaci klimatických změn Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu.

„V krátkodobém horizontu se snažíme zvládnout ten náraz, který přišel ve chvíli, kdy by Rusko vyplo Evropě plyn. Z dlouhodobého pohledu začíná být jasné, že v úvahách o energetice potřebujeme řešit nejen dekarbonizaci, ale i energetickou bezpečnost. Plyn jako přechodové palivo dával z mnoha důvodů smysl, ale teď je velkou otázkou, jak to půjde právě kvůli tomu, že se dováží z Ruska a nejsou moc cesty, jak ho rychle nahradit,“ říká zakladatel brněnské organizace Fakta o klimatu.

„Přijde mi to zvláštní a vlastně už dlouho v českém prostoru chybí někdo, kdo by se rozhodl vyslovit, že klimatické změny jsou téma. Přitom to tak nějak všichni víme – prakticky nikdo nezpochybňuje, že sucho může být problém a že je spojeno s klimatickou změnou. Nějak se to ale zamaže tím, že máme rádi přírodu a životní prostředí, ale jako bychom se v tom českém prostoru báli toho otevřeného pojmenování,“ dodává Přibyla.