Investice i pojistka pro případ nouze. Češi kupují samotné diamanty

Šperk za 30 milionů korun si v Česku pořídilo hned několik lidí – a nyní by stál ještě víc, protože značnou část ceny tvoří diamanty. Nejlepší přítel ženy, jak zpívaly Marilyn Monroe a další, se totiž těží i v Rusku a kvůli válce mohou na trhu chybět.

Zatím se sankce plně neprojevily – firmy opracovávají kameny nakoupené začátkem roku. Už teď je ale složitější sehnat větší certifikované kameny.

Česká firma Alo Diamonds, která patří mezi lídry trhu a nedávno posílila o síť klenotnictví Halada, se chce dál rozšířit. S e-shopem zamíří do Rumunska a Holandska. A pro svůj kamenný obchod získala nejprestižnější adresu v Praze. „Firma Alo teď konečně získala prostor v Pařížské ulici. Tam budeme v září otevírat naši vlajkovou loď,“ dodává Ryšavý.

Rusko patří mezi významné země v těžbě diamantů. Jaký dopad mají aktuální sankce na trh s diamanty?

Skoro sedmdesát procent suroviny pochází z Ruska. Sankce znamenají menší možnost nakoupení suroviny. Ceny se zvedají trochu rychleji, než jsme byli zvyklí. A uvidíme, jak to bude dál.

Je to tedy tak, že z Ruska se nedá vyvézt vůbec nic? A skutečně se podle vašich zkušeností nic nevyveze, nebo se cesty najdou?

Nevím, jestli se najdou cesty. My prodáváme všechno certifikované a tady by s certifikací byl problém. Ale asi jako v každém byznysu – určití lidé mají určité cesty. My je neznáme, ale vím, že by poté byl problém s prodejem takových kamenů.

Máte tedy nyní dostatek diamantů?

Máme nakoupeno do zásoby. Během covidového období jsme skoro sedm měsíců z roku neprodávali – byl lockdown a bylo zavřeno. Zásoby tedy máme, ale to, co potřebujeme nakoupit teď, už nakupujeme o hodně dráž.

Co to znamená „o hodně dráž“?

Jenom karátové diamanty, které se považují za začátek investičních diamantů, šly za posledních šest měsíců nahoru o šestnáct a více procent. U malých kamínků – pod jeden karát – je nárůst až 40 procent.

A dá se předpokládat, že čím déle budou sankce trvat, tím bude ta cena vyšší?

Těch čtyřicet procent je nárůst ze začátku ledna – tedy ještě bez sankcí. Důvodem je, že celosvětově byla dva roky omezena výroba. Teď očekáváme, co se stane na základě sankcí. Jak bude dál cena růst.

Zatím se ale celosvětově doprodávají zásoby a ceny rapidně nestoupají. Jakmile se zásoby vyprodají a poptávka začne být agresivnější, předpokládáme, že cena bude růst.

Čekáme, jak zareaguje Čína

Je už teď tedy problém s nákupem některých kategorií?

Je problém nakoupit karát plus – tedy větší certifikované kameny. Těch se vytěží méně, a jsou tak vzácnější. Už nejsou tak lehce dostupné a lehce sehnatelné.

Ze kterých zemí, tedy kromě Ruska, dnes diamanty pocházejí?

Z Ruska pocházela jedna z nejkvalitnějších surovin. Pak máme Jižní Afriku a Austrálii. To jsou ty nejdůležitější trhy.

A dokážou tyto země nahradit výpadek z Ruska?

To teď uvidíme. Zatím se doprodávají zásoby a je tam lehké navýšení cen – o pět až šest procent za poslední dva měsíce.

Dopad sankcí nepřijde okamžitě. Očekáváme ho v průběhu nejbližšího půlroku. To trh reálně pocítí, že se diamanty nedají vyvézt. Zatím totiž firmy, které diamanty opracovávají, mají suroviny nakoupené v lednu nebo únoru. Sankce nastaly až koncem března, začátkem dubna. Uvidíme také, jaká bude poptávka. Amerika je momentálně na rekordech, Evropa je trošku slabší, Česko a Slovensko jsou na podobných číslech jako v minulých letech. Uvidíme ale, jak bude reagovat Čína. Ta je spolu s Amerikou největší trh.

Růžový diamant za 14 milionů korun

Jaký nejdražší diamant u vás máte?

Teď máme jeden růžový, který stojí 14 milionů korun.

A už má svého kupce?

Koupili jsme ho teprve nedávno. Není jednoduché takový kámen sehnat. Vyrobíme ho do dvou měsíců.

Jaký nejdražší šperk jste zatím prodali?

Mezi 20 až 30 miliony. Neprodali jsme jeden, prodali jsme jich víc. Tato cena, tedy 20 až 30 milionů, je ten strop. Pokud se bavíme o jednom kusu, a ne o setech.

Byl to Čech, nebo cizinec?

Byl to Evropan.

Diamant je rentgenově neviditelný

Čeho se prodává víc? Šperků, nebo samotných kamenů?

Teď se doba změnila a lidé víc jeví zájem o samotné diamanty. Uvědomují si, že tato komodita je malá a přenosná. S cihlou zlata se vám špatně cestuje, na letišti máte problém přejít. Diamanty jsou rentgenově neviditelné. Na uskladnění je to hodně pohodlné.

Za tři měsíce jsme prodali 50 procent samotných diamantů. V minulosti to bylo 30 procent z obratu a 70 procent vždy tvořily šperky. Začalo to začátkem března – to jsme měli historicky nejlepší měsíc. Dokonce překonal i Vánoce. Teď to trochu opadlo.

Alo Diamonds Firmu založil Alojz Ryšavý před 27 lety.

Firma má 10 prodejen v Česku a na Slovensku.

V roce 2018 převzala konkurenční zlatnictví Halada, které má dnes pět prodejen.

Tržby firma nezveřejňuje.

Mezi další známé prodejce diamantů a diamantových šperků v Česku patří například VVDiamonds, Tiffany, Nobless Czech či Top Diamonds.

Kde se dnes prodává nejvíc? V obchodech, nebo na internetu?

Na internetu jsou prodeje šperků za nižší desítky tisíc korun, maximálně 30 tisíc korun za kus. Větší a dražší šperky si lidé chtějí vybrat osobně.

Budete tedy síť prodejen rozšiřovat?

Rozšiřujeme. Firma Alo teď konečně získala prostor v Pařížské ulici. Tam budeme v září otevírat naši vlajkovou loď. Před lety jsme koupili síť Halada. U ní jsme otevřeli obchod před týdnem v Bratislavě a rekonstruujeme obchod Halady v Pařížské.

Je teď na Pařížské adrese prázdněji a levněji?

To se možná píše, ale levnější není. Nebylo lehké se tam dostat. My se o to místo snažili dlouho – musíte čekat, až někomu skončí smlouva. Vybírali jsme si místo, aby pro nás bylo vhodné.

A s e-shopem máte další plány?

E-shop máme na naši nejmladší značku ALOve. Zatím máme pro Československo, letos otevíráme Rumunsko a Nizozemsko.

Proč zrovna tyto země?