Jak si stojí Babiš? Syn byl přesvědčivý, proto se ho snaží shodit, říká advokát

Advokát Jan Kučera zásobuje celý týden veřejnost svými postřehy a komentáři k hlavnímu líčení s bývalým premiérem Andrejem Babišem a manažerkou Agrofertu Janou Nagyovou (Mayerovou).

„Soudce Jan Šott je objektivní a vede kvalitní proces,“ zhodnotil pět dní „procesu roku“ v pátek odpoledne, když první fáze líčení skončila.

V rozhovoru, kde pro Seznam Zprávy o zahájení procesu hovoří, vyzdvihuje advokát páteční svědecké vystoupení Andreje Babiše mladšího, který se objevil u soudu přesto, že se to jeho obžalovaný otec a jeho obhajoba v týdnu snažili znemožnit.

„To svědectví je hodně důležité pro Andreje Babiše a jeho trestní odpovědnost,“ uvedl advokát.

V rozhovoru také říká, co lze - zejména ze strany obhajoby - dále v procesu očekávat.

Foto: archiv Jiřího Kučery, Seznam Zprávy Advokát Jiří Kučera proces s Andrejem Babišem a Janou Nagyovou celý týden sledoval a komentoval na twitteru.

Jak na vás působila páteční výpověď Andreje Babiše mladšího?

Podle mě vypovídal konzistentně, jeho řeč byla koherentní. Dokonce říkal, že si je vědom, že se léčí s duševní poruchou a že se podrobí zdravotnímu vyšetření. Prostě působil na mě dobře. Mluvil přesvědčivě.

Je jeho svědectví pro případ hodně důležité? A můžete když tak vysvětlit, v čem?

Je hodně důležité pro Andreje Babiše a jeho trestní odpovědnost. Ta je vázaná na to, jestli vznikne trestní odpovědnost paní Nagyové. Protože ona je hlavní obviněná a on je spoluobviněný. Ona je obviněná z dotačního podvodu a on z napomáhání dotačnímu podvodu. A výpověď jeho syna nám teď říká, že pravděpodobně ta smlouva o převodu akcií skutečně nebyla podepsána jím. Že ji neviděl. Tak to přímo řekl soudci, když mu tu smlouvu předestřel, a zároveň odmítl, že by to byl jeho podpis. Takže vzhledem k Andreji Babišovi je to důležité svědectví.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +4

Ochoty Babiše mladšího podrobit se vyšetření využila otcova obhajoba. Hned navrhla zkoumání nejen z psychiatrie, ale i z psychologie. Proč je to pro ně tak důležité?

Protože chtějí znevěrohodnit tvrzení Babiše mladšího. Chtějí z něho udělat nedůvěryhodného svědka. Někoho, kdo si může vymýšlet jak na běžícím páse a vy to na něm nepoznáte. Ovšem to, jak je důvěryhodný a jak moc vážně se má brát jeho výpověď, si soud vyhodnotí sám. Má na to na základě bezprostřednosti trestního procesu právě nástroj výslechu. Má svědka před sebou a mluví s ním. Ptá se ho a svědek odpovídá. To je jeden nástroj, který soudce má. A ten druhý nástroj jsou různé posudky a tak dále. Takže na základě těchto prostředků se rozhodne, jak vážně brát jeho výpověď.

Obžalovaná Jana Nagyová (Mayerová) ve čtvrtek před soudem mluvila o tom, že v roce 2007 se žádosti o dotace posuzovaly jiným pohledem než o deset let později, když padla obvinění v této kauze. Může to být polehčující okolnost, ke které by soud mohl přihlédnout?

Soud si to musí zvážit a prostudovat sám. To, o čem mluvíte, je strategie obhajoby. Oni říkají - tehdy to bylo jinak, nikdo tomu nerozuměl. Právě proto obhájce paní Nagyové navrhl, že až se budou číst dokumenty z banky HSBC, která úvěrovala Čapí hnízdo, aby se četly i stránky, které nejsou označené obžalobou. Z nich má vyplývat, že i tato banka farmu chápala jako malý a střední podnik. Ale my zase nevíme, jestli to nebylo proto, že jim to Agrofert nebo paní Nagyová řekly. Ale prostě to je jejich strategie. Oni budou chtít dokázat, že ona to udělala neúmyslně. Že neúmyslně označila Farmu Čapí hnízdo v žádosti o dotaci jako malý a střední podnik. A obhajoba říká - podívejte se, to posuzoval dotační úřad, řada odborníků a nikdy žádnou chybu Farmě Čapí hnízdo nevytkli.

A bylo tomu tak?

Dokazování výpověďmi úředníků dotačního úřadu ukázalo něco trochu jiného. Ono ukázalo, že vlastně oni vycházeli jenom z textu čestného prohlášení, že se jedná o malý a střední podnik a že tam žádné poradce, právníky, nikoho takového neměli. Že rozhodovali na základě svého nejlepšího svědomí a vědomí. To znamená, že do středu pozornosti toho dokazování se teď položilo toto čestné prohlášení a odpovědnost paní Nagyové ve vztahu k němu. Proč si myslela, že to malý a střední podnik je a proč to tam uvedla.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Jana Nagyová (Mayerová) v soudní síni.

Když mluvíme o úřednících. Ve čtvrtek vypovídala středočeská úřednice Eva Filipová a dnes soudce řekl, že ji pozve znovu. DeníkN totiž napsal, že při odchodu pronesla, že Andrej Babiš může být rád, že neřekla všechno. Je to neobvyklá situace?

Neobvyklá, ale správná. Soudce jedná na základě zásady oficiality. To je zásada trestního řízení, že ten soud jedná z úřední povinnosti tak, aby objasnil ten skutek, zda je to trestný čin či ne. To, co se z médií soudce dočetl, ho tedy nutí k tomu, aby svědkyni zavolal znovu. Aby řekla to, co tam zapomněla říct, nebo záměrně neřekla. Důležité je, že je to i součást skutkové podstaty křivé výpovědi, že nejenom záměrně uvádíte nepravdivé údaje ve své výpovědi, ale zároveň také, že něco zamlčíte. Ta paní není teď v dobré pozici.

Mohla by si přivodit tedy i trestní stíhání?

Teoreticky ano. Vy máte povinnost vypovědět úplně vše, co víte. Nemůžete vypovídat selektivně.

A jak hodnotíte práci soudce Jana Šotta? To, jakým způsobem vede jednání, zda je dostatečně objektivní?

Já si myslím, že to je kompetentní odborník, který se přesně podle trestního řádu snaží objasnit, jak se to skutečně stalo, a postupuje tak, jak to trestní řád ukládá. Myslím si, že v tomto smyslu je objektivní a vede kvalitní proces.

V úterý vypovídali dva soudní znalci. Zastavme se nejprve u písmoznalce. Co říkáte na jeho výpověď před soudem a posudek, který měl určit, zda je podpis Andreje Babiše mladšího na smlouvě o převodu akcií skutečně jeho?

Soudce moc nepřesvědčil. O tom svědčí poznámka, kterou pronesl na konci, že se autenticitou podpisu bude ještě muset zabývat. Tím spíš, že nám dnes Andrej Babiš mladší řekl, že to nepodepsal. Tudíž mi z toho vyplývá, že soudce bude požadovat ještě další znalecké posouzení.

A druhý znalec dělal posudek, který měl zhodnotit, jak na tom Farma Čapí hnízdo byla ekonomicky. Co z jeho posudku a výpovědi před soudem vyplynulo?

Znalec z oboru ekonomiky řekl několik důležitých věcí, ze kterých vyplývá ekonomická jednota Agrofertu a Farmy Čapí hnízdo. V případě okamžiku stavby toho areálu, tuším, že to byl rok 2009, tam byly celkové příjmy farmy 240 milionů – a z toho 228 milionů příjmy od Agrofertu za reklamu. To se dostáváme do té druhé kauzy, kde se posuzuje, jestli to byly racionálně utracené peníze za tu reklamu nebo to byl sponzoring. V každém případě kdyby nebyly ty peníze od Agrofertu, tak Farma Čapí hnízdo půjde do insolvence. Zároveň se prokázalo, že Agrofert ručil za obrovský úvěr, který farma dostala. On tím posudkem říká jednu věc - že bez ekonomického propojení s Agrofertem by farma nebyla schopná existence.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +4

Andrej Babiš má hodně emotivní vyjádření - mluví o polistopadovém kartelu, účelovém stíhání. Může to být nějaká taktika, kterou mu poradili advokáti, nebo si myslíte, že to je spíš autentický Andrej Babiš, který se takto projevuje? A nemohlo by mu to naopak u soudu uškodit?

Já nejsem psycholog, takže nevím. Ale známe ho z veřejných vystoupení v pozici premiéra a ta byla častokrát velice podobná, takže je to asi součástí jeho osobnosti. A teď je v situaci, kdy mu hrozí trest, kdy to projednávání je pro něj velmi nepříjemné a prostě reaguje tak, jakou má náturu. A jestli mu to může pomoci, nebo uškodit? Já si myslím, že by k tomu neměl soudce přihlížet.

A jaký moment z toho týdne projednávání kauzy Čapí hnízdo byl pro vás osobně ještě důležitý?

Zajímavá byla výpověď Zdeňka Kubisky, který byl tehdy předsedou představenstva ZZN Agro Pelhřimov, což byla společnost, ze které se později stala Farma Čapí hnízdo. Vypovídal velice zajímavě, když se ho soudce ptal na to, jestli jednal s nějakými zájemci o koupi akcií. To byl převod podniku z holdingu mimo holding Agrofert. A vždy, když se toto děje, předseda představenstva má hodně napilno. A to proto, že se mu mění vlastník, to znamená ten, komu odpovídá celým svým majetkem na základě povinnosti řádně pečovat o majetek akcionáře. Předseda představenstva tudíž obvykle vede ta jednání o prodeji. Tady to ovšem vypadalo, že pan Kubiska o tom mnoho neví, protože to zařizovali nějací právníci, jakoby to šlo úplně mimo něj. Jinými slovy, jako kdyby bylo jedno, kdo ten podnik vlastní, jestli Agrofert nebo ti nabyvatelé. A toto by mohlo také svědčit pro obžalobu, že tam nedošlo k faktickému osamostatnění, že to pořád tvořilo ekonomický celek s Agrofertem.