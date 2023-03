Kauza území po sovětské armádě: Policisté mají podezření na korupci

Případ se týká vážného podezření, že bývalý vojenský prostor po sovětské armádě v Milovicích na Nymbursku je kontaminovaný rakovinotvorným azbestem. A to proto, že firmy, které zde ve veřejné zakázce odstraňovaly stovky starých armádních budov, nebezpečný stavební odpad nezlikvidovaly podle předpisů a jenom ho rozhrnuly po okolí.

„Prováděné prověřování je tak zaměřeno i na případný korupční rozměr celého případu,“ napsal soud do příkazu k prohlídce.

V příkazu k prohlídkám nymburský soud potvrzuje, co Seznam Zprávy o pozadí kauzy už napsaly: Firmy měly správně podle detektivů ze stavebního odpadu vytřídit eternit, stavební materiál, který se dříve používal například jako střešní krytina.

„Vyplývá důvodné podezření, že do celé trestné činnosti jsou zapojeny nejen subjekty, které realizovaly vlastní demolici objektů v prostoru bývalého výcvikového vojenského prostoru a v rozporu se zákonem o odpadech nakládaly s vysoce nebezpečným azbestem v podobě eternitu, ale také konkrétní pracovníci a činitelé Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří tuto činnost, na kterou měli dohlížet, ať z nedbalosti či úmyslně umožnili, což vedlo ke vzniku velké ekologické zátěže,“ popsal soudce v dokumentu.

S pomocí znalce policisté zjistili, že nebezpečný eternit se dostal do půdy v bývalém vojenském prostoru někdy mezi lety 2013 až 2021.

Soudní příkaz také dává nahlédnout do začátků policejního vyšetřování. Kriminalisté získali informace o azbestu od dvou lidí „s velmi dobrou znalostí předmětné situace“.

Místa s eternitem už byla zarostlá mladými stromky, díky nim si detektivové ověřili, že se nejedná o nějaký prastarý odpad. Znalec z oboru dřevin totiž určil, že jsou staré od jednoho do osmi let. Z toho vyšetřování vyvodilo, že se odpad dostal do půdy ve stejné době, kdy probíhalo bourání staveb a kdy nebezpečné látky měly podle předpisů skončit na certifikované skládce.