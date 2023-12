Dvě patra pod střelcem. Křičeli na nás: Utíkejte, co můžete

„Ze zásahovky na nás křičeli: Utíkejte, co nejrychleji můžete. To byl asi nejhorší moment - běžíte v zástupu lidí zády ke střelbě,“ vypráví studentka a stále se jí třese hlas.

„Nejdřív jsme měli za to, že se někde koukají na fotbalový zápas. Řvali tam přes sebe nějací chlapi. Teprve po dalších dvou minutách jsme přestali s výukou, protože ten řev nepřestával,“ líčí první momenty svého čtvrtečního dramatu.

V tu chvíli ale ještě zpravodajské servery mlčely. Pořád nebylo slyšet žádnou střelbu. Jen neidentifikovatelný hluk. „Ještě pořád jsem si myslela, že se to odehrává někde na náměstí nebo v sousední budově,“ vzpomíná Jana.

Až o chvíli později, všechno se to seběhlo během pěti minut, jak sama říká, začaly přijíždět další policejní vozy, tentokrát už i s policisty v civilu. A jak z okna zahlédli, že se všichni dívají na střechu fakulty. „To se mi udělalo špatně. Teprve v tu chvíli jsme pochopili, že se to odehrává u nás. A najednou ustal i hluk na chodbě.“

Vyučující se v ten moment odvážil a otevřel dveře. Na jejich patře zahlédl už jen jednoho člena zásahové jednotky. „Nahlédl do učebny, aby zjistil, kolik nás tam je. A pak s takovým váháním řekl: ‚Tak dobře, běžte ven. Rychle. Ruce nahoru.‘“

„Střelba neustávala a pokračovala dalších pět sedm minut,“ snaží se o co nejpřesnější popis. Když má upřesnit počet výstřelů, s omluvou řekne, že byla „docela častá“.

Snažila se najít zprávy v médiích, ale stále bylo ticho. „Já jsem se modlila, aby ten střelec nevyběhl ven. Bylo to tak, jak to bývá ve filmech, akorát že jsem to zažívala na vlastní kůži, v přímém přenosu.“