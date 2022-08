Kauza Dozimetr: policie vyslechla vlivného starostu ODS

„Byl jsem jeden z prvních, kdo v roce 2019 upozorňoval na tento podezřelý projekt. K politické odpovědnosti jsem opakovaně vyzýval jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Bezvýsledně. Neudělali nic pro to, aby vyvádění peněz z městské firmy zastavili,“ tvrdí starosta Prahy 9 a vlivný člen pražské ODS Tomáš Portlík.

Po úvodní zatýkací fázi případu Dozimetr se detektivové zaměřují na výslechy lidí, u kterých mají za to, že mohli být v kontaktu s obviněnou skupinou, a jejichž svědectví by mohlo přinést další důležité informace .

„Policii jsem zopakoval to, co již tolikrát na zastupitelstvu. Mrzí mě, že Praha Sobě, která má dopravní podnik v gesci, společně s Piráty, kteří prostřednictví primátora řídí město, svým přístupem nastavili takto prokorupční prostředí,“ řekl Seznam Zprávám Portlík, jenž kandiduje v blížících se volbách za koalici Spolu na sedmém místě.

Autentické vyprávění odhaluje dosud neznámá fakta jednoho z největších politických skandálů posledních let – kauzy Dozimetr.

S jeho slovy nesouhlasí náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě), do jehož ranku spadá právě dopravní podnik.

Portlíkův názor nesdílí ani primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jemuž Portlík rovněž přisoudil zodpovědnost za dle policie podezřelý projekt. Hřib poukázal na to, že na výslechu vedle Portlíka už byla i dvojka kandidátky Spolu, europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Na přetřes při výslechu Tomáše Portlíka přišlo i to, jakým způsobem se zná či potkal s lidmi z obviněné skupiny lobbistů a podnikatelů. Portlík se řadí mezi zkušené a vlivné pražské politiky, je známý svým pragmatickým přístupem.

Do kontaktu díky členství v zastupitelstvu hlavního města přišel s někdejším náměstkem Hlubučkem, v minulosti se dle svých slov poznal i s již zmiňovaným vazebně stíhaným aktérem případu Dozimetr Zakaríou Nemrahem. Tento lobbista v minulosti působil též jako funkcionář ve Straně práv občanů – Zemanovci, v níž šéfoval organizaci na Praze 9.

„S dnes již bývalým náměstkem Hlubučkem jsem se vídal opakovaně na zastupitelstvu hlavního města. Ostatně, kdyby ne, znamenalo by to, že jeden z nás dvou nechodí do práce. Pana Zakaríu Nemraha jsem zaznamenal v době, kdy kandidoval na stejné městské části jako já,“ dodal Portlík.