Ozvěny korupční aféry kolem ministra Tomana: BIS vyrábí předpovědi. A rohlíky

Už když jsme se o kauze začali v redakci bavit, věděli jsme, že vstupujeme do světa zpravodajských her, které se běžnými novinářskými postupy obtížně nasvěcují. Proto jsme již před publikací prvního textu vše důkladně zkoumali, ptali se po motivacích našich zdrojů, žádali listiny, které řečené potvrzovaly. A samozřejmě – vážili jsme každé slovo.

Jednak, nikdy jsme nepsali, že by BIS porušila zákon. Její mandát je natolik široký, že takřka každé zaškobrtnutí lze schovat pod „ochranu státního zájmu“. A zadruhé, naše zdroje trvají na tom, že uchopitelné informace dostala policie od špionů až na konci roku 2021. Pokud by to bylo jinak, sama policie by se dostala do nezáviděníhodné situace – musela vysvětlovat, proč otálela. Zátah na ministerstvu totiž provedla až rok po údajném předání úplatků.