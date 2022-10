Příběh Babišova soudce

Řekl tehdy, co si myslí o politice. Když se ho novináři ptali, jestli během procesu plného špíny o ní neztratil iluze, soudce řekl: „Žádné velké nemám, i když musím doříct, že tady zazněla řada svědectví slušných politiků. Ale rozhodně jsem nebyl šokovaný z toho, co se tady dělo.“

I po letech si na ten výraz –„rybízek“ – dobře vzpomíná. „Ne, teď už to vážně rybízek není. Odpracoval si to, přijde mi, že je to s ním jak s vínem: léty zraje,“ řekl o soudci Šottovi nyní.

Josef Baxa také vyjadřuje jistotu, v kauze Čapí hnízdo s obžalovaným Andrejem Babišem půjde o profesionálně vedenou kauzu. „Je to mimořádná věc, každý soudce by ji nezvládl. Říkal jsem si ale, že on se nelekne a že bude mít proces pevně v rukou. A jak to tak sleduji v médiích, měl jsem pravdu.“