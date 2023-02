Diagnóza Josefa Veselky: Populisté jsou pohrobky Vítězného února

Jsou to už tři čtvrtiny století, co se předseda vlády Klement Gottwald dohodl s prezidentem Edvardem Benešem a společně rekonstruovali vládu tak, že definitivně spěla k „socialistickým zítřkům“. Dnešní optikou to bylo vyvrcholení politického boje po 2. světové válce a vliv na něj mělo mnoho historických faktorů včetně bídy, kterou si současné generace dokážou jen obtížně představit. Jenže pro dějiny jsou více než příčiny zajímavé důsledky. A ty byly strašné.