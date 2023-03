Glosa: Panika na Hradě. Kdo toho víc ukradl a vyžahnul?

Vratislavu Mynářovi zbývají poslední hodiny ve funkci vedoucího prezidentské kanceláře. Trestně stíhaný muž si před odchodem přirozeně musel položit otázku „a co mě teď, bez ochrany prezidenta, proboha asi čeká?!“ Než si stihl odpovědět, promítl si v hlavě, co všechno na Hradě prováděl – a následně propadl naprosté panice.

Upřímné doznání? Že by prozřel – byť na poslední chvíli, ale i to se počítá – a chtěl se ke všemu přiznat, aby alespoň získal polehčující okolnost? Kdepak, vůbec. Celé je to spíše podle rčení „zloděj křičí, chyťte zloděje“. Vratislav Mynář, na něhož skoro každý den vyplave jedno absurdní odhalení, se jen snaží odvést pozornost od svých kauz, a proto teď obviňuje ostatní.

Mynář například vítězoslavně vypátral, že tržby z toalet na Pražském hradě se špatně evidují, hotovost se nepřepočítává a dokonce prý chybí bezpečnostní sáčky na mince! Na zámku v Lánech zase objevil prázdný sklad alkoholu, odkud se každý měsíc ztratilo dvacet lahví. Nevíme, jestli to pan kancléř chápe – ať už je to pravda, nebo ne –, ale zodpovědný za to všechno je coby vedoucí především on sám.