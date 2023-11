Mach, David nebo Majerová. SPD s Trikolórou vybírají kandidáty do eurovoleb

Opoziční hnutí SPD jde do evropských voleb spolu s Trikolórou. Oficiálně ještě nepřestavili, kdo bude na předních místech kandidátky.

Podle informací Seznam Zpráv jsou ale největšími favority současný europoslanec Ivan David, exšéf Strany svobodných občanů a bývalý europoslanec Petr Mach nebo předsedkyně Trikolóry a bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová.

Kdo bude na čele

Čelo kandidátky podle informací redakce Majerová neobsadí a místo připadne kandidátovi SPD. I když finální kandidátka ještě není schválená, člen předsednictva SPD a poslanec Radovan Vích potvrdil, že tři uvedení politici už mají nominace z krajů, a jsou tedy ve hře.

„Z nominací regionálních konferencí jsou zatím veřejnosti nejvíce známí pan Ivan David, Petr Mach a Zuzana Majerová. Buďto se schválí nominace, případně čelo kandidátky, anebo lídr, ale o tom rozhodnou delegáti celostátní konference,“ nastínil další postup poslanec Vích.

Seznam Zprávy oslovily všechny tři politiky, kteří se pravděpodobně budou ucházet o hlasy voličů do Evropského parlamentu. Zájem o post europoslance mají všichni. Petr Mach navíc oznámil, že vstoupí do hnutí SPD.

„Pravdou je, že jsem dostal zatím coby nestraník – ale chystám se ke vstupu do SPD – nominaci od SPD Libereckého kraje. Tím pádem už jsem ve hře a bude záležet na dalších orgánech a předsednictvu SPD, jak nakonec kandidátní listinu sestaví,“ řekl Seznam Zprávám Mach.

Znovu do Evropského parlamentu

Mach má podle svých slov zájem stát se znovu europoslancem. Pokud bude jako kandidát oficiálně schválený, chtěl by být na prvních třech příčkách. „SPD má podle mě šanci získat dva nebo tři poslance do Evropského parlamentu. První tři místa jsou podle mě volitelná a to jsou místa, která by pro mě byla zajímavá,“ dodává.

Petr Mach (48) - Ekonom, vysokoškolský pedagog a bývalý politik. - Od roku 1995 do roku 1998 byl členem Mladých konzervativců, v roce 1997 byl jejich předsedou. V letech 1997–2007 byl členem ODS. - V letech 2003 až 2007 byl poradcem prezidenta Václava Klause. - V roce 2009 založil Stranu svobodných občanů, které předsedal do listopadu 2017 (s krátkou pauzou na přelomu let 2016 a 2017). - V letech 2014 až 2017 byl poslancem Evropského parlamentu. - V roce 2023 se stal poradcem opozičního hnutí SPD pro oblast ekonomie.

Pokud by se Mach stal europoslancem, bude se podle svého vyjádření nadále vymezovat proti regulacím EU, které podle něj poškozují ekonomiku Česka. Zmínil například Green Deal. Dále Mach kritizuje migrační politiku Evropské unie.

Z druhého nebo třetího místa kandidátky by ráda do voleb šla předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová.

„Úspěch je vždy cokoliv víc, než co byl minule. Dalo by se říct tři, protože v minulém období to byli dva. Reálně cílíme na pět nebo šest europoslanců,“ říká Majerová a vysvětluje, že i když má zájem stát se europoslankyní, ráda by se věnovala tématu vystoupení Česka z EU.

„SPD s Trikolórou jsou jediná koalice, která chce referendum o vystoupení z Evropské unie. Jsou reálně jedinou opozicí současné vládní pětikoalice. Pokud chcete cokoliv změnit, musíte být uvnitř,“ řekla Majerová ke své motivaci.

Zuzana Majerová (51) - V letech 2017 až 2021 poslankyně, bývalá členka ODS. - Od dubna 2021 předsedkyně Trikolóry. - V roce 2022 neúspěšně kandidovala do Senátu.

Na předních příčkách kandidátky se objeví pravděpodobně také současný europoslance SPD Ivan David. Seznam Zprávám potvrdil, že chce post obhajovat.

„Předpokládám, že tam budeme alespoň tři a rozdělíme si témata. Chci se věnovat tomu, co je mi nejbližší. Je to zemědělství a životní prostředí. Kolegové by si rozdělili ostatní témata,“ řekl europoslanec David.

Ivan David (71) - Od roku 2019 je europoslancem SPD. - V roce 2018 neúspěšně kandidoval do Senátu na Praze 12. - Bývalý politik ČSSD. - V letech 1998 až 2002 byl poslancem. - V letech v letech 1998 až 1999 zastával post ministra zdravotnictví.

Politický boj o 21 křesel

I další strany a hnutí už připravují své lídry do eurovoleb. V čele kandidátky opozičního hnutí ANO by příští rok měla být bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová.

Koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, už také oznámila společnou kandidaturu v eurovolbách. Lídrem je europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

Samostatně budou kandidovat Piráti s lídrem Marcelem Kolajou, hnutí STAN povedou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským.