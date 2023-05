Nedobrovolný pobyt českého lékaře v Koreji zatím nekončí

Ve středu uběhly už tři týdny od incidentu na mezinárodním letišti v Busanu v Jižní Koreji. A stále není jasné, co bude s vojenským lékařem, který čelí nařčení, že se nevhodně choval k hygieničce při měření teploty na palubě vládního speciálu. Lékař odmítá , že by ji plácl po zadku.

Lékař s hodností podplukovníka přicestoval do Koreje s delegací ministra dopravy Martina Kupky (ODS) 12. dubna. Server iDNES.cz napsal, že v opilosti plácl přes zadek ženu, která cestujícím v Busanu měřila teplotu. Lékař v rozhovoru pro Seznam Zprávy odmítl, že by ženu obtěžoval, ale i to, že by byl v tu chvíli opilý, jak ministr dopravy naznačoval.