Opozice už sepisuje ústavní stížnost k důchodům. Hotová bude ale až v květnu

Přední politici hnutí ANO zveřejnili první informace o své stížnosti k Ústavnímu soudu ohledně nižší valorizace důchodů.

Podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka na znění nyní pracuje odborník na ústavní právo. Následně by znění stížnosti mohlo projít ještě oponenturou. „Myslím, že měsíc je reálná doba,“ uvedl v diskuzním pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

Jeho stranická kolegyně a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová si dala trochu delší termín. Předpokládá, že stížnost by mohla jít k Ústavnímu soudu začátkem května. „Samozřejmě chceme, aby byla podána co nejdříve, nicméně to nemůže být na úkor kvality,“ řekla v rozhovoru pro deník Právo.

Hnutí ANO chce napadnout novelu zákona, která místo předpokládaných 1770 korun zvýší v červnu důchody jen o 760 korun. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o „krádeži za bílého dne“, v průměru kvůli změně přijdou senioři v tomto roce o sedm tisíc korun.

Ústavní stížnost mohou opozičníci podat, až novela vyjde ve Sbírce zákonů, což bude zhruba 22. března. Právě tento termín byl hraniční, aby vláda mohla valorizaci změnit. Pokud by novela vyšla ve Sbírce zákonů později, nemohla by se použít na červnovou valorizaci a ta by proběhla podle původních pravidel.

Kvůli samé podstatě změny, ale i kvůli procesu, jak byla novela přijata, opozice týden blokovala Sněmovnu. Vláda totiž přišla se změnou na poslední chvíli a aby ji stihla prosadit, vyhlásila stav legislativní nouze. Jde o mimořádnou proceduru, která je přípustná ve chvíli, kdy je republika ohrožena nebo je třeba zabránit velké hospodářské škodě.

Právě argument velké hospodářské škody a tedy oprávněnost využití legislativní nouze chce opozice vyvrátit. Druhým pilířem jejího podání je skutečnost, že novela je retroaktivní a byla schválena ve chvíli, kdy byl mechanismus valorizace již spuštěn. „Domníváme se, že vznikl 31. ledna,“ uvedla Schillerová již citovaném rozhovoru.

Alena Schillerová pak tento argument dokládá výroky samotného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. „Dne 22. ledna v České televizi, řekl, že už není možné tento nárok měnit, je zde legitimní očekávání a jednalo by se o protiústavní krok,“ odkazuje se na Jurečkova dřívější prohlášení.

„Nemohu z hlediska ústavních principů říci, že když už je tu legitimní očekávání, tak vám to seberu,“ řekl tehdy v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce Jurečka.